朋友問我：為什麼堅持寫政論時不寫兩岸，要寫中台？因為兩岸「暗來暗去」，遲早要出事，現在果然出事了，不是兩岸出事，而是國家出事，台灣國家隊的冬奧選手，傻傻分不清「中共國」和「中華民國」差別，就好像退伍老將高喊「國軍共軍一家親」，台灣國手穿上中共國國家隊服裝，自鋪文自快樂，還說服裝是中國朋友贈送，被人指責後，還自鳴得意說：「體育不分國籍」，體育署還為她圓場說：這位選手只是政治敏感度不足。如果體育真的不分國籍，還爭甚麼中國台北或台灣隊？隊名隨意就好，還搞甚麼奧運比賽，獎牌全部送給老共，大家打道回府，不就結束了。

中華台北奧委會更不要臉，說好和國際上杯葛中共反人權力量團體站在一起，不參加閉幕開幕儀式，一副反共到底維護人權樣子，台灣人還大聲喊讚，我卻以為天要下黑雨，沒料到，一夕間，中華奧委會就突然倒戈，願意出席替老共搖旗吶喊了，還放了美歐國家粉鳥，這種奧委會早就向老共投降了，有這種奧委會，有這種國手，也就不奇怪了，中華奧委會還說迫於情勢，必須遵照奧委會約定規矩，那麼其他西方國家就可以不照規矩，台灣這種「非國家」就必須遵守，這是哪一門子規矩？

中華台北奧委會，也不是第一次出賣台灣尊嚴了，2020年東京奧運會，日本政府支持台灣以「台灣」之名出席奧運會，當時台灣社會民意高漲，希望更名參加，台灣還因此辦理公投，沒想到中華台北奧委會不支持更名也就算了，還出面打壓選手，要求選手不可以支持更名，造成許多選手心理恐懼，結果公投以少許差距落敗，對台灣社會傷害很大。

台灣在國際賽事上，用五環旗出場，以「非國家」名稱被侮辱，已經不是一天，2017年，台灣自己主辦世大運，運動會開在自己家裡面，心想總算可以揚眉吐氣，沒料到，下場還是一樣卑屈，老共藉此機會杯葛台灣，不參加開幕和閉幕儀式，老共行動杯葛也就算了，跪共習慣的柯市長，還打壓在現場拿國旗的自發民眾，引發糾紛，本來，打壓中華民國，早就是老共既定國策，所謂92共識，就是欺騙台灣傻瓜藍營的共識，老共從來不會為了台灣人面子著想，但是，中華奧委會卻處處替老共面子著想，換一句話說，老共要面子，台灣人卻不要臉。

老共一邊辦和平冬奧，老朋友北韓顧及老共面子，不射飛彈了，好朋友俄羅斯顧及老共面子，暫時在烏克蘭停火了，但是另一邊，老共戰機在大過年期間，照樣來台灣防空辨識區打卡騷擾，老共又何嘗顧及台灣人面子了？

其實，真正的問題還是國家認同問題，就好像戰火密布的烏克蘭東部頓巴斯地區，如果沒有這地區的親俄人士，攪亂一池春水，就不會有戰爭這回事，同樣的，如果沒有台灣少數親中的藍營作亂，就不會有老共侵略台灣的動機，對於，嚮往重返帝國光榮的法西斯獨裁國家，例如中共或俄羅斯，最喜歡在國家認同錯亂的鄰國插上一腳，因此，俄羅斯盯上烏克蘭，老共盯上台灣，都出自相同的道理。

民進黨的林濁水說；民進黨遇到國民黨，就高舉反共大旗，但是，民進黨真的遇到共產黨，卻不反共了，辣台妹是否應該出面說清楚；整批中華奧委會的內部，到底出了甚麼問題了？這個委員會是屬於台灣嗎？還是被老共眷養著？他可以不要面子，但是台灣人還要臉啊！