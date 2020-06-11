日前拜讀成大資訊工程系郭耀煌教授〈跨出一專責部會設計思維 全面賦能國家數位治理生態〉(6月8日發表）大作所稱：「eID（數位身分識別證）引起不少討論，可視為政府資料治理能力仍不被國民信賴的表徵之一。」對照台灣公民團體大力呼籲：「eID 晶片身分證的製作發卡，有多大利益？【關鍵不是預算的金額】多少億，而是後面資料外洩的價值和可怕的後果。如果你是習近平，你願意花多少錢來買？」

人權及公民團體始終擔心，台灣New eID數位晶片身分證，是「為中國統一台灣預先打造『車同軌，行同倫』的社會環境？」行政院傾力發展開啟數位大門的New eID，卻是讓製作香港身分證的廠商實際操刀？這是否會成為中國以「香港模式」推動台灣「香港化」的關鍵鑰匙？值得國人省思與關注。

香港前車之鑑應引以為戒

時間回到2014年，中國開始建設學界稱為「數碼列寧主義」的「社會信用系統」。就是以「晶片身分證」為基礎，對14億人口進行規模空前，且全民無差別的「大規模監控（Mass Surveillance）」。同年香港政府宣布New Smart ID計畫，為全港換發新一代的PC晶片卡身分證，引發外界對香港政府配合中共監控的抨擊。香港媒體直指港府：「真正目的有兩個。首先，要引進RFID系統，讓警方可以未經當事人容許下，取得示威者數據。另一個目的，是要香港身份證系統與中共公安部系統接軌。」（編按：RFID是無線射頻辨識（Radio Frequency Identification）的縮寫）

中國始終企圖使台灣「香港化」，中國對台灣政府進行網路攻擊，每年更是多達3.6億次。這是一場無聲的前哨戰，行政院耗費數十億鉅資，打造通往智慧政府的數位鑰匙-台灣新式數位晶片身分證（New eID）。祭出「扶植本土廠商」的老牌本土家電大廠，表面上主導了影響未來十年至二十年的全台身分證。利用我國廠商無PC晶片卡製造經驗的契機，由香港智能身分證的廠商人馬？攬下了包括製作「PC晶片卡空白身分證」及「個人化印製設備（含系統）」的境外製造大權？

內政部承諾：「卡片內產製金鑰，並在百分百國營、非私營且絕無中資的中央印製廠安全封閉環境中製作，可確保資安絕對無虞。」卻忘了告訴國人，空白身分證卡片與個資印製設備，都來自於香港身分證製作團隊？印製個人化資料的設備供應商，除了香港身分證，還與中國軍方央企的中國航天集團合作？中國航天集團實際執行香港身分證及回鄉證的系統軟件等經驗，未來以控制香港身分證或回鄉證的方式，是否比較有機會可能接軌台灣New eID？中國擁有全世界數量最多的超級電腦，總數二百多台，而台灣超級電腦僅僅只有兩台。這中間涉及嚴重的資安國安疑慮，似乎不是內政部將金鑰推給了中央印製廠，就能向國人交待？

多年來，本人從事科技法律工作，也關心政府推動公共政策的成效，想起「今日香港、明日台灣」，未來將全民個資隱私及國家安全玩弄於股掌之間的鑰匙，開啟的究竟是我國的智慧政府服務？還是天網下的強國威權監控？



行政院傾力發展開啟數位大門的New eID，卻是讓製作香港身分證的廠商實際操刀？圖／陳逸南