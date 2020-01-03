美國參謀長聯席會議主席、陸軍上將馬克．米利2日發表聲明，對台灣軍隊參謀總長沈一鳴上將等八名軍人因直升機事故而喪生表示哀悼。這位美軍最高將領還表示，美方珍惜美國與台灣牢固的防務關係。美國國防產業和智庫界人士稱讚沈一鳴等遇難軍人是台灣自由的捍衛者。圖／取自米利推特

美國參謀長聯席會議主席、陸軍上將馬克．米利星期四（1月2日）發表聲明，對台灣軍隊參謀總長沈一鳴上將等八名軍人因直升機事故而喪生表示哀悼。這位美軍最高將領還表示，美方珍惜美國與台灣牢固的防務關係。美國國防產業和智庫界人士稱讚沈一鳴等遇難軍人是台灣自由的捍衛者。負責亞太事務的美國兩黨參議員宣布美國「與台灣人民站在一起」。出事的黑鷹直升機的製造商西科斯基公司表示願向台灣調查人員提供協助。

米利將軍的聲明說：「我謹代表美國男女軍人，就沈將軍和其他七人因直升機事故而死難的慘痛損失向台灣軍隊成員表示哀悼。沈將軍是其麾下將士的傑出領袖和台灣防務與地區安全的倡導者，對此人們將銘記在心。我們感謝他如此的無私奉獻並珍惜我們的友誼以及與台灣牢固的防務關係。」

一位熟悉美台軍事關係的不具名人士對美國之音說，米利將軍的聲明顯示「美國現在是盡可能的用各種非官方形式力挺台灣。這又是一例。」

出事直升機是台灣在2010年向美國採購的60架黑鷹直升機之一。

製造商西科斯基公司星期四在回覆美國之音的電郵中說：「我們知悉在台灣發生的這起事件，並向所有受影響者表達我們最深摯的哀悼。安全是我們最重要的優先考量，我們已向調查單位表明願意提供協助。」

美國國際評估與戰略中心資深研究員費舍爾（Richard Fisher）對美國之音說，黑鷹直升機對台灣滿足軍事需求是很好的選擇，也受到日本與韓國的歡迎，它的可靠性極佳，不過即便如此，「所有直升機都是非常複雜的機械，需要高度的注意和精確的維修。」費舍爾說，不幸的是，直升機也很容易發生失誤，這種失誤可能導致悲劇發生。

與台灣軍方及防務界關係深厚的美台商業協會也發表聲明，對在此事故中失去生命的台灣軍事人員表示哀悼。

美台商業協會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）說，該協會所有成員及「整個美國防務界」都對這一悲劇性的事件感到哀傷，在哀悼那些失去生命的人之餘，也希望五位傷者能盡快康復。

韓儒伯尤其對沈一鳴將軍的逝去表示惋惜。他說，台灣決心堅持對抗中華人民共和國企圖終結台灣自由民主社會的侵略性和脅迫性的舉措，沈一鳴總長的離去是一個重大損失。他稱讚說，在台灣不斷調整抗擊北京的脅迫的戰略方面以及在為阻遏北京而進行採購、訓練和採取防衛態勢方面，沈一鳴將軍都是一位領導者。

韓儒伯的聲明還說，沈一鳴是一個善良和睿智的人，為人謙卑，在台灣軍隊及文職領導層都受到相當敬重，他「在美國建立了牢固的專業網絡，尤其是他在擔任國防部軍政副部長期間，這加強了他的重要性，使他成為一個不可或缺的聲音。我們會深深懷念他。」

他還說，如果蔡英文總統取得連任，沈一鳴會是國防部長的重要人選。

美國防務及安全智庫2049項目研究所也發布聲明，對墜機事故表示哀悼。

該智庫主席、前美國常務副國務卿理查德．阿米蒂奇（Richard Armitage）在聲明中說，「在墜機事故中遇難的八位軍官、包括參謀總長沈一鳴上將為確保台灣2,400萬人的自由與安全奉獻了自己的生命。我們祝愿五位倖存者早日全面康復。」

美國國會參議院外交關係委員會東亞、太平洋和國際網絡安全政策小組委員的共和黨籍主席科里．加德納（Cory Gardner）和民主黨資深成員艾德·馬基（Ed Markey）也向台灣方面表示哀悼。

加德納參議員辦公室在推特上管理的「亞洲再保證」帳戶發表推文說：「加德納參議員和馬基參議員就參謀總長沈一鳴將軍和其他勇敢的軍人的遇難向台灣表達誠摯的哀悼。願他們安息。美國在這一困難時刻與台灣人民站在一起。」

長期關注台灣防務問題的費舍爾認為，墜機事件不會對選舉和台灣的安全有所影響。

他說：「我不認為這對台灣選舉會有任何黨派性質的影響。這是一個軍事悲劇，如果要說有任何影響，那就是它使全體國民聚焦於台灣在防衛自己的自由時必須承受什麼樣的重大負擔。這個負擔是所有台灣人都要承受的，無論他們是哪一個政黨。」

費舍爾相信墜機事故不會影響台灣的防務安全。他說，台灣有豐富的軍事人力資源，在此事件中罹難的軍官也會有同樣具有能力、勇氣與承擔的軍官來接續他們的工作。