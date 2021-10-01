瑞典政府在國會要求下，驅逐中國駐瑞典大使桂從友（中），是前所未有的舉動。2020年瑞典電視台播出中國駐瑞典大使桂從友的專訪，他指責瑞典媒體抹黑中國，像就「48公斤級羽量級選手到86公斤級重量級選手家門口挑釁」，遭瑞典輿論反彈。圖／擷自中國駐瑞典大使館官網 / 2020年1月8日

9月27日，德國大選揭曉，社民黨蕭茲險勝梅克爾接班人拉謝特，預料，社民黨將與綠黨，自民黨聯合籌組政府，選前，綠黨和自民黨都表示必需強烈對抗中共，外媒正在觀察：德國聯合政府未來的中國政策，應該不至於像梅克爾親中。

繼立陶宛對中共發難以來，歐洲反中事件，越來越多，9月24日，瑞典政府在國會要求下，驅逐中國駐瑞典大使桂從友，這是前所未有的創舉，也證明中共戰狼外交令人討厭，瑞典媒體說:對中共繼任大使，根本沒有期待。

桂從友是歐盟國家首位被驅離的大使，中共建政後，瑞典是最先承認中共政權國家，在此之前，瑞典在1913年與北洋政府建交，1928年，又與國民黨政府建交，一直到1950年，轉向中共，因為瑞典政治制度也具有社會主義色彩，因此同情中共革命，接著也承認其政權，但是，隨著中共霸權崛起，外交官也開始作風強硬，2019年，瑞典頒布圖霍斯獎給瑞典華裔桂民海，桂民海因為從事出版言論自由工作，被中共抓捕入獄，抗爭精神感人，但是，桂從友在頒獎日，以電話恐嚇瑞典官員不能到場，否則中共將給予瑞典經濟制裁。

全球反中氛圍高漲

2020年，桂從友接受海外紅色媒體訪問時，大言不慚警告瑞典政府要聽話，並且說：瑞典這位拳擊手只有四十六公斤，卻要挑戰八十公斤的中國選手，根本自不量力，外交官用語言公開羞辱瑞典國家，去年，桂從友甚至恐嚇飯店，不准借場地給台灣辦事處，舉辦雙十國慶餐會，外交戰狼劣行，不一而足。

瑞典從親中變成反中，除了中共戰狼咆嘯，讓人無法忍受以外，武漢病毒擴散，當然也增強瑞典反中力道。

上週，法國國防戰爭學校戰略研究所，這是隸屬國防部的獨立智庫，發表一份六百五十頁的《中國影響力報告》，對歐洲國家沉迷於中國經濟協助的迷幻藥中覺醒，也作出貢獻，報告提醒歐洲各國，要提防被紅色滲透，不顧自由人權，只看經濟利益，而作出傷害自己國家的政策。

這份報告中，更談到台灣部分，特別警告：台灣是中共進行假訊息認知作戰，最嚴重地方，這場認知作戰包含心理、法律、輿論三個層面，台灣紅色媒體網路經常宣揚中國經濟強大，使台商為利益涉入危險，以及進行錯誤投資，在政治方面，整個社會正因為老共認知作戰下，造成人民無法團結對外，這是台灣最大危險。

報告中說：中共野心逐漸俄羅斯化，當中共越自滿，越強烈突顯自己時，也使自己的國際形象越來越糟糕，在習近平中國崛起口號下，全球反中氛圍高漲，國際圍堵中共是必然的結果，所以，報告的結語說：「中共最大敵人，其實就是他自己」。



瑞典從親中變成反中，除了中共戰狼咆嘯，讓人無法忍受以外，武漢病毒擴散，當然也增強瑞典反中力道。中國駐瑞典大使桂從友桂從友（右）與瑞典外交部國務秘書里德貝里（左）。圖／擷自中國駐瑞典大使館官網