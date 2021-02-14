許世賢，1908年出生於台南的書香世家，小學畢業後考入台南州立第二高等女學校，成績名列前茅。畢業後，許世賢東渡日本，進入東京女子醫專。醫專時代，許世賢便經常參加學校的辯論會。1930年3月醫專畢業後，返回台南行醫，首先在台南醫院服務，接著獨自開設德泰醫院、世賢醫院。

1933年，許世賢和同年齡的嘉義醫師張進通結婚，婚後兩人同入九州帝大深造。1938年張進通取得醫學博士學位，隔一年，許世賢也通過論文，獲得醫學博士。夫婦兩人同獲博士，聲震全台。1941年同返台灣，於嘉義市創立順天堂醫院。

大戰結束後，許世賢順著台灣政治潮流的演變，成為時代最前進的女性。1945年11月台灣行政長官公署任命許世賢為第一任嘉義女中校長。隔年（1946年）3月舉行縣市參議員選舉，許世賢為首次當選市參議員三位女性之一。

1947年二二八事變時，嘉義市參議會許多議員遭到殺害，迫得許世賢攜帶幼女張博雅連夜避難外地，才逃過一劫。

1951年許世賢以全台第一位女性縣長候選人，出馬競爭嘉義縣長，以二萬多票光榮落選。再參加第一屆臨時省議員，也因堅持不賄選、不作弊而落選。三年後（1954年），許世賢捲土重來，當選第二屆臨時省議員。在省議會裏，經常為提昇女權而呼籲。

1957年許世賢連任第二屆臨時省議員，她精彩的質詢、問政，使得她和李萬居、郭國基、郭新雨、吳三連、李源棧合稱「五龍一鳳」。1960年許世賢三度連任省議員，並參與「在野黨及無黨無派人士本屆地方選舉檢討會」，並決議籌組一個新黨，是十七名召集委員之一。預定於1960年9月底籌組新黨「中國民主黨」，因9月初雷震被捕，而一再拖延，最後不得不無限期暫緩進行。

1963年許世賢四度連任省議員，1968年1月許世賢參加第六屆嘉義市長選舉，成為全台第一位民選女性縣轄市長。三個月後，她再度挑戰嘉義縣長，以八萬六千多票落選。

1972年已六十五歲的許世賢，參加增額立委第三選區的選舉。許世賢以破紀錄的十九萬多票，高居全台第一名，當選立法委員，1975年許世賢再度連任立法委員。

1980年修訂的選舉罷免法，取消公職人員年齡的限制，使七十五歲的許世賢便決心再度出馬角逐第九屆嘉義市長。1982年的選舉，她成為台灣地方自治史上最年長的民選市長。

許世賢在市長任期，經常日夜加班，為嘉義市建設藍圖作最長遠的考慮，1983年6月30日許世賢因長久積勞的肝硬化症，病逝於台北中華開放醫院，享年七十六歲。同年12月，舉行市長補選，四女張博雅繼承遺志，當選嘉義市長。

※本文轉載自陳永興醫師新書《台灣醫界人物百人傳》

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