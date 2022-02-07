北京冬奧在世界各方的指責聲中鑼鼓喧天地揭幕了。果然在高科技的指揮棒下，五彩繽紛，精緻華麗，奪人眼球。不出所料，舞台上站在習近平身旁的是俄國普丁總統和來自如埃及、塞爾維亞、阿根廷、阿聯酋和中亞幾個專權國家如哈薩克斯坦、吉爾吉斯坦、烏茲別克斯坦的元首以及國際奧運主席和聯合國秘書長等。很多國家雖然沒有加入美加、英國、荷蘭、比利時等的行列來譴責中國的「種族絕滅」政策，但是也都沒有派出高級政治家與會。

公眾輿論：該不該抵制北京冬奧

2月4日開幕式當天世界各地都有杯葛本次運動會的活動，西方媒體也多有批評的聲音。筆者應邀參加德國電視一台的政論專題節目MONITOR的座談會。主持人是媒體人Georg Restler，這個一小時的討論，除了筆者之外，還有執政的社民黨負責宗教人權問題的政治家Frank Schwabe、奧運冰橇選手Diane Eitberger、體育記者Robert Kempe。我們討論的內容很能反映出西方民眾對這次奧運的看法，因此，節錄在此。

主持人在開場白中，已經畫龍點睛地說道：「一個獨裁國家耗資幾十億歐元的資金，舉行如此盛會，但是人權紀錄卻劣跡斑斑，不論是新疆維吾爾族受迫害，香港民主遭難，中國民意民聲被鎮壓，這樣的國家來舉辦奧運，是否該抵制？我們來討論一下。」



德國電視一台的政論專題節目MONITOR的座談會，右為主持人Georg Restler。圖／擷自影片，田牧提供

人權活動家：禁言、軍事威脅、勞民傷財

話筒第一個交到筆者的手裡，我簡要地提出幾項本人主張抵制的論點：

1.2008年夏奧之前，中國答應改善人權，結果沒有履行諾言。習近平上台之後，打壓變本加厲。本人日前和大陸友人通話，京城的一些作家、公知都受到警方的警告，運會期間不可「亂說亂動」，他們的社交媒體都被關閉，根本也發不出聲來。

2.舉世關注烏克蘭邊境俄軍壓境，似乎有戰事爆發的跡象。但是除了歐洲，印太地區更是危機重重。台海地區美、日5艘航母已經在海域上運行，中共飛機軍艦全都出籠繞台擾台，擦槍走火的機率很高。是戰爭的高危地區。

3.作為東道國，中共政權可以向老百姓展示它「光偉正」面貌，傲人黑科技舉世無雙，防疫萬全，雪地競技場美侖美奐，令全世界讚嘆折服，在宣傳上收到金不換的成效。

4.中國辦冬奧勞民傷財，全部是人造雪，輸送數百萬噸水，日夜開動巨型渦輪機，整整三個月，所費之水力、電力和產生的二氧化碳難以估計，建造滑雪，滑冰軌道、跳板等設施破壞環境。

5.歧視不同族裔的運動員，台灣人參加，不能打出台灣旗幟，只能舉著「中華台北」的牌子，是對台灣的侮辱。

6.2022北京舉辦奧運就如同1936年納粹在柏林舉辦奧運，二者都違反奧運的精神和真諦，所以應當抵制。



筆者廖天琪。圖／擷自影片，田牧提供

運動員：打水漂的投入

Eitberger女士是奧運選手，她11月時還去過北京，在那裡的場地上進行預習，她說那裡的設備全是新穎而高檔，據說光是這些配套設備就投資23億，是特別為這次盛會打造出來，以後多半不能重複使用，可見是打水漂的投入。雖然作為運動員她很喜歡參賽，但是並非不知道中國惡劣的人權紀錄。只是作為運動員，他們的聲音從來不會受到奧運會的重視，那些官僚自己做決定就是了。她說「彭帥在哪兒？」如果中國選手進場時，由彭帥舉著旗子走在前面，那就能堵住悠悠眾口。

政治家：國際奧運會很黑

Schwabe不愧是政治家，果然會打太極拳，推諉責任，他說抵制奧運是沒有用的，國際奧委會本就做了決定，這裡面自然有政治和金錢的原因，德國新總理還未上位之前就說過，「我們要跟中國很好地合作，世界各國都應當互補長短地合作。」他還說世界上專制國家多了去了，像俄國、印度又能好到哪裡去。2022年國際足球世界盃將在卡達舉行，那個阿拉伯國家又炎熱又是個人權紀錄惡劣的國家。那麼這中間自然有金錢的介入，國際奧運的腐敗不透明人盡皆知，跟北京相比，卡達更加不適合當足球盃的主辦國。這不是顧左右而言他嗎？不愧是個「合格」的政治家。

記者：「妄議」會惹麻煩

記者Kempe對這些內幕的事頗為熟悉，他說選擇東道國往往都是出於政治和金錢的考慮，中國有反人類罪的紀錄，不能跟俄國或印度相提並論。這次冬奧，大部分西方記者以疫情為藉口被中國拒絕入境。國際奧委會單單就實況轉播權的發放就能入帳200億歐元，這筆巨大的收入多麼令人覬覦。奧委會說外國記者可以自由報導，其實並非如此，處處受限。運動員行前就受到警告，在中國不要「妄議」政治，否則要招來麻煩。

北京加冕「雙奧城」

奧運開幕式台上站著一群專制國家的元首，習近平、彭麗媛身旁就是普丁和上述那些仰北京金錢鼻息的小國家的頭頭腦腦們。在最後一分鐘西方媒體都不知道德、法、西、意這些歐盟國家是否有高官出席，事後證明，自由世界的國家幾乎沒有代表出席。跟2008年奧運有美、英、法、日和自由世界國家元首撐台的局面相比，這次冬奧的氣勢真是淒淒慘慘戚戚。筆者批評道，德國政府對華政策老是那麼遮遮掩掩，外交部長貝爾伯克說她不會出席冬奧，不過這是「她個人的決定」，這是什麼話？外交部長說話就代表德國政府的立場，為何不大大方方地說，我這個外交部長反正不會去北京。跟中國打交道，言詞應當禮貌，但是必須清晰、堅定，否則對方戰狼一口就咬住你的咽喉，吃定你了。總之，有一點是可以確定的，習政權一定會利用冬奧來炫耀中國的國力、財力、能力，不惜工本，金樹銀花展現法西斯式的美學，以龐大恢宏的氣勢來震撼人心，中國百姓看了心花怒放、俯首稱臣、三呼萬歲，外國人看了眼花撩亂，自愧不如。很多支持冬奧的人說，應當把政治和體育分開，趙立堅也指責西方把奧運政治化了，這是自己打臉，中共政權從來就把一切都政治化，政治插手經濟、金融、文化、科技、教育、藝術、體育，它無孔不入，無處不在，如今國際組織不論世衛會、奧運會、民航商會、國際刑警它都插手其間，為北京弄一個「雙奧城」頭銜來加冕自己也只是它棋盤上的一個局而已。

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