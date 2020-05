蔡英文將於五二O,就職連任總統職務。她是繼李登輝、陳水扁、馬英九之後,第四位台灣民選總統。除李登輝外,每任兩屆,所以應該是第七屆台灣民選總就職。但所有台灣的官方文宣及媒體,都說她是要宣誓就職第15屆中華民國總統,而國際媒體卻又都說是就職台灣總統。

五二O是5月份一個美好的日子,但在台灣政治光譜卻充滿著諷刺,具有爭議性,它象徵著威權及封建的承傳。蔣中正依中華民國憲法規定,於1948年5月20日宣誓就職視事,成為中華民國第一任總統。但因該憲法在制定時,並沒有獲得中國共產黨的背書與承認,所以說中華民國憲法並不代表中國,也不代表台灣,更不被十四億中國人認同接受,卻是不爭的事實。世人也不盡好奇地想知道,中華民國憲法究竟代表誰,涵蓋什麼範圍?況且蔣於1949年1月21日就下野,四個月後台灣於5月19日,就由時任中華民國臺灣省政府主席、兼臺灣省警備總司令陳誠,以臺灣省警備總司令部布告戒字第壹號文件、頒布的戒嚴令,宣告自同年5月20日零時起,在臺灣全境實施戒嚴,一直到1987年7月15日解除,共歷時38年56天。蔣於1950年3月1日在台灣自行視事,對外宣稱代表全體中國,在聯合國參與國際事務。但國際社會於1971年10月25日,依據聯合國2758號決議判決,過去由蔣介石推派出席中華民國於聯合國代表權,正式由中華人民共和國繼承。中華民國是中國在國際社會的承傳,雖至今依然屹立於聯合國,只是其唯一合法代表是中華人民共和國。該決議文隻字未提台灣領土歸屬,因台灣根本不屬於中國。

其實早在1949年國共內戰甫剛結束、毛澤東建立中華人民共和國後,就急於向國際社會尋求承認。而當時美國杜魯門總統及國務卿艾奇遜,於於1950年1月5日亦發表聲明,公開向毛示好;但於6月25日韓戰爆發後,局勢急轉直下。杜魯門於6月27日發表宣言「台灣如被共產黨奪佔,對太平洋地區安全,以及美軍在此地區執行合法及必要之任務,將構成直接威脅。為此,本人已命第七艦隊防止任何對台灣之攻擊。基於本項活動之當然結論,本人請求在台灣之中國政府停止所有對大陸之空中及海上攻擊。第七艦隊將監視此項請求之執行。台灣未來之地位,必須等待太平洋地區安全重建,對日和平問題解決,或經過聯合國考慮後,再作決定。」然中國想併吞台灣的野心從不曾止,在抗美援朝同時仍不死心,透過蘇聯運作直接向聯合國提出指控。由中華人民共和國特派代表伍修權及顧問喬冠華等,於1950年11月30日在安全理事會、第530次會議中提出:「中華人民共和國指控美國武裝力量侵略台灣案」,進行辯論和表決,結果是9:1遭到否決。當時中華民國駐聯合國代表蔣廷黻亦投反對票,否決該提案,只有蘇聯一票贊成。

日本未將台澎主權移交中國

台灣的領土主權及國際地位,在二次大戰結束前歸日本所擁有,屬於日本的領土,國際社會無人致疑。因為中國於1895年4月17日,簽訂馬關條約時,已將台灣、澎湖之完整主權,永久割讓給日本。至今沒有任何國際條約可以證明,日本已將台澎主權轉交給中國。日本在二次大戰後,於1951年9月8日依據舊金山和平條約第2條b款,宣布放棄對台灣、澎湖之所有治權、產權與債權。該條約於1952年4月28日生效,並授權美國為條約中,日本領土的主要佔領權國,包括台灣、澎湖、太平洋島及西沙群島。

在舊金山和約的授權下,美國始終善盡職責,確保台灣社會的安全、穩定與繁榮。1954年美國與蔣介石政府簽訂共同防禦協定,來維護台澎軍事安全,該協定於1980年1月1日失效,但協防工作並沒有中斷,而是由台灣關係法來承接。美國於1979年4月10日,制定《台灣關係法》,並追溯至當年1月1日生效。該法第15-2條明文告知,不再承認中華民國,只承認在台灣的治理當局;並於第4b1條指出,將台灣視同類似國家之實體。2004年10月25日時任美國國務卿鮑爾,在北京接受鳳凰電視台專訪時說:「世上只有一個中國,台灣沒有獨立,她此刻不享有一個國家的主權,這依然是我們的政策,我們堅定的政策。」2007年8月30日,美國前白宮國家安全會議亞洲事務資深主任韋德寧說:「當前台灣或者中華民國並非國際社會的一個國家,美國政府的態度是,ROC、中華民國是一個懸而未決的議題,而且正如您所知已有很多、很多年來,這個議題都是未決」。

具體說,台灣人民因長期,被國民黨洗腦灌輸大中國思想總,認為中華民國是一個創立於1912年、主權獨立的國家。雖然現在避難遷都台北,仍然是一個擁有台澎金馬主權的獨立國家。在李登輝主政年代主張兩國論,稱為中華民國在台灣,與中華人民共和國是特殊國與國關係。陳水扁時代主張「一邊一國」,定位為中華民國是台灣。馬英九主張終極統一認為台灣屬於中國、中華民國。蔡英文第一任期主張維持現狀,她認為中華民國是台灣人民最大公約數,所以叫「中華民國台灣」,既要中華民國也要台灣。大體來說由台灣人民自己選出的四位民選總統,都離不開中華民國。但不論是中華民國,或是中華人民共和國,卻都沒人能拿得出,擁台灣領土主權的法理證件或國際條約,來說服台灣人民及國際社會。

然而,只要台灣民選政府搬出中華民國的招牌,中華人民共和國就隨時拿出緊箍咒、聯合國2758號決議文,信口一唸,準叫您翻天滾地、痛不欲生。為何這個決議文僅只簡單六個字,「中國由我繼承」〈緊箍咒原文為:唵(ōng)、嘛(ma)、呢(nī)、叭(bēi)、咪(mēi)、吽(hōng)〉有如此大的威力呢?問題出在台灣自己,誰叫您一再拿中華民國來自取其辱呢?因為國際社會早已明文公告,在聯合國的中華民國席位,代表中國,已由中華人民共和國全權繼承,全世界只有一個合法的政府來代表,它就是中華人民共和國。

這是時下國際社會的共識,大家都可以很清楚地分辨出,台灣是台灣、中國是中國。但為何在台灣的台灣人民,卻就分辨不出,硬要一再作繭自纏,死命往中國所做的圈套裡鑽呢?中華民國是一頂那麼美好的皇冠嗎?是國際社會的主權國家嗎?她早於1949年國共內戰失利、亡命台灣後,就淪為流亡政府。她現在究竟代表誰?中國嗎?統治誰?中國人嗎?這是台灣人民的一致認同,要當中國人?還是執政者拿雞毛當令箭,狐假虎威,還想有朝之日去統治她憲法的領土,包括蒙古及中原大地?

台灣不是中國的一部份

這次武漢肺炎癱瘓全球,中國病毒讓國際社會恨之入骨。中國政府一向自大,總以天之驕子自居,自命為世界中心的國家、故名為中國。想藉由一帶一路之便,統領世人;甩鍋美軍,散播病毒;恥笑美國海軍多人確診,那堪一戰;台海挑釁、南海擴權;習大大與世衛譚德塞狼狽為奸,一再打壓台灣。還好,台灣在蔡英文的領軍下,建立了國家團隊,全球台灣人民的密切配合,守住台灣本土超過一個月零確診、傲人成績;向國際社會傳送正確、響亮呼喚「台灣能幫助、台灣即時幫Taiwan Can Help 、Taiwan is Helping」;也獲得世界廣泛的支持與認同。相信這次大家都親身體會到,國際社會對台灣的鼓勵和期許,台灣必須自己挺直腰稈才能走得出去,才能獲得世界的肯定和支持。台灣想要參與世衛、或其他國際組織,最有力的攻防,就是請中國拿出任何擁有台灣領土主權的法理證明,拿不出就不要哭飢、一天到晚夭飽吵,詰問為何台灣須要中國的批准恩賜才能參與?而不是一再閃躲在一中糾葛的劣勢下,苦苦哀求。讓人看了心疼、直嘆不長進。

五二O或許是台灣宿命的分水領,雖然蔡英文政府在第一屆任期,標榜維持現狀,但她所指的現狀是,不承認九二共識、不接受一中原則。這個現狀的界定,符合美國的一中政策,即世界上只有一個中國,那就是中華人民共和國,但台灣不是中國的一部份。為政者必須清楚地向人民標示,公開透明的國家方向,人民才能與政府配合與時俱進。或許蔡英文就職當天,美國與日本都會有指標性的政治人士出席道賀,必須謹記台灣關係法第15條,已清楚標示不再承認中華民國;台灣想參與國際,這是明確的指標。我們期待五二O後的台灣,能夠清晰地自我定位,台灣就是台灣,不是中國,也不是任何中國的一部份。讓我們、台灣政府與人民,同心協力,期待與美國、日本、紐澳、歐盟等友好國家,攜手並進走入溫馨的國際大家庭。