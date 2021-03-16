中共經濟國師林毅夫最近又誇口，2025年，中共經濟跨過中產階級門檻，收入來到12000美金，2030年，中共經濟超越美國，其實，去年，林毅夫就說過2020年人民所得跨過中產階級門檻，現在又延後五年，美國經濟學者章家敦斥之以鼻說，「中共的數字根本無法相信，包含疫情的真實情況，這個經濟預言說說而已，中共經濟永遠趕不上美國」。

習近平治下的中共帝國，是充滿謊言編制的國家，中共習慣造假，還大方登上國家殿堂，今年人民代表大會上，13位台灣代表，只有陳雲英「林毅夫之妻」是真的，其他全部是假的，其中有一位自稱穩懋集團主席的蔡培輝，立即被台灣穩懋集團出面打臉，這頭銜是假的，有一句話說，中國一切都是假的，只有騙子是真的。

趙婷說出真心話

聽假的，說假的，中共官僚習以為常，最後也影響整個社會，造假之風冠全球，連吃的米也可以造假，這是這個國家的現況，國外媒體批判中共和蘇共一樣，「人民假裝有在做事，政府假裝有給錢，最後蘇聯就倒了」。

趙婷說真話，說出麻煩了，這一名來自中國的女性，在美國就讀電影系，今年拍出了很可能拿到奧斯卡的《游牧人生》（Nomadland），這是華人在李安之後，第二位登上國際影壇的導演，《游牧人生》的中國譯文「無依之地」，已經在台灣上演，本來預定４月於上海首映，沒想到因為一句話，中共拒絕了這部電影的上演。

趙婷接受一份美國專業的電影「FILM MAKER」的訪問，受訪時說出一句話，這句話的原文是這樣的：「我從小在中國成長，出國之後才知道，在中國所看，所學到的全部是假的」，趙婷說了真心話，卻因此被冠上辱華的罪名，諾大的中國電影市場也吹了，但是，並無損這部寫實電影的優質。

《游牧人生》描寫一位美國小鎮的女性，因為小鎮經濟破產，因此駕駛一部露營車，展開美國的游牧人生，美國社會並不會介意你說出美國的破敗一面，只要是真實的，但是，中國不行，趙婷所拍的這個電影故事相當催淚。

中國沒有說真話的自由

3月10日，英國駐中國大使吳若蘭，發表一篇文章題為〈外國媒體憎恨中國嗎？〉中說，「倘若批評不自由，那麼讚美也就毫無意義了」，吳若蘭大使立場一向親中，他說，歐美國家自小教育孩子，就是誠實說話，所以記者指點中國的問題，說出真話，不應該把真話和討厭中國兩者劃上等號，很多時候，外國媒體的批判，是希望中國更好，吳若蘭這句話的目的，其實是希望緩解中英兩國正在火熱的媒體戰爭，最近兩國互相驅逐對方的媒體，越來越嚴重，沒料到這篇持平客觀文章也觸怒北京，中共外交部緊急召見吳若蘭表達抗議。

不只是中國大外宣激怒歐洲國家，德國也因為報導維吾爾族受迫害的問題，槓上中共，中共還下令新疆的國營企業對德國提告，因為這類中共迫害維吾爾族的報導，造成企業產品被抵制，所以走向法律訴訟，到底新疆的集中營是真是假，只要透明化，讓外國媒體以及人權團體進入新疆檢驗，就可以一清二楚，很奇怪，中共卻捨此路不走，每天打嘴砲，「中國內政不容干預等等」，問題是，反人類是國際犯罪，這已經不是嘴砲內政問題，中共還裝不懂，習慣性隱藏問題，難免使人更加懷疑。

趙婷離開中國後，終於說出真話，因為中共長期對外不透明，對內搞詐欺，從疫苗事件就可以理解，中共的國產疫苗推出後，中國人施打意願相當低，本來在大城市設疫苗施打站，鼓勵民眾上門施打，但是，生意不佳，現在則改為醫護人員主動出擊，到社區施打，問題是，效果還是不佳，北京朝陽區一位民眾說，「領導自己不打，找老百姓試刀，中共做事情令人不放心」，這是造假的中共，卻偏偏有台灣藍營政客喜歡上當，那也只有老天能救了。



華裔女導演趙婷已奪下第78屆金球獎最佳導演。圖／擷自公視新聞影片