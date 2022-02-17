農曆年前，習近平邀他的經濟國師開會，以挽救岌岌可危的情勢。左起：習近平、林毅夫、劉鶴、鄭永年。示意圖／擷自維基百科，CCTV，民報合成

最近中國各地出現一具順口溜：「國家在作夢，人民正躺平」，「中共國」利用冬奧運動會撒大錢，收買傭兵，私下承諾；歸化傭兵可以持續維持雙重國籍，欺騙國際奧委會，如此手段編織大國崛起的運動本色，令人齒冷，但是，儘管北京熱鬧辦冬噢，相反的國內經濟卻一片哀嚎。

萬科集團董事長郁亮在內部文件中說：「中國百大房企，將會有80%面臨倒閉」，目前三線城市已經出現一套房售價只要白菜價格，前天一家國企的控股公司居然傳出倒閉，投資客包圍大樓，金融風暴越來越大，而老百姓買房後繳不起貸款的斷供潮也開始蔓延，就算中國人民銀行政策性的放水，希望老百姓貸款買房，但是，實際情況不如預期，真正的原因是下崗潮，加上中小企業無法持續經營，大環境的火車頭建築業不景氣，其他百業也受到影響，目前還能保持活力的企業，只剩下出口導向為主的產業，惡化的情況讓人擔憂。

老百姓沒錢就是因為國庫空虛

農曆年前，習近平私下邀請他的經濟國師開會，這個經濟智庫以林毅夫為首，還有劉鶴、鄭永年，習近平很顯然開始緊張了，因為這些國師給習近平的訊息總是經濟一片大好，超英趕美，這幾年，習近平為了肅清政敵，不惜引刀自宮，打擊高科技產業，打擊互聯網，打擊補教和娛樂，全部來自這批經濟國師建議，現在發現人民正在躺平，用消極不作為的非暴力方式對抗老共，習近平才慌了；第二，美中貿易戰爭之後，中共答應增加對美國採購，以便緩和兩國關係，但是，習近平卻反其道而行，一毛錢也不買，故意激怒老美，卻把2000億美金送給俄羅斯，只因普丁喊一句：「台灣屬於中共」，習近平龍心大悅，另外對中亞國家參加冬奧撒錢討好，阿根廷對習近平喊一聲共產黨萬歲，立即得到200億投資承諾，習近平亂花錢，裝闊佬，剛好與民間幾乎窮苦所反映的社會狀況相反，當然令人憤怒，最近調查不滿中共的人民超過一半，只是受到壓迫，有苦難言而已。

習近平不願與美國改善關係，證明了圍繞在習近平周圍的左派經濟思維，正主導中國經濟與美國脫鉤，在習近平的構想中認為：如果經濟持續不振，大不了就是鎖國，拉下鐵幕，自己玩自己，自己當皇帝。

當然，比較有遠見的經濟學者對美中脫鉤問題，仍然提出示警，農曆年前北大提出一篇中美科技競爭的戰略報告就警告：如果中國決定與美國經濟脫鉤，自己玩自己，最後的情況將不利中國發展，但是，這篇警告文章不到一天就被下架，很顯然，北大經濟研究所的看法與目前習近平政策相反，也證實美中脫鉤是習近平的選項。

美國與中國經濟綑綁太深，脫鉤困難也是事實，但是，美國是買家，只要供應鏈轉移，美國脫鉤中國，對美國打擊較小，對中國打擊卻大，這也是北大擔心的地方，尤其是中國科技發展還需要從美國拿到know how，失去美國對中國科技輸血，中國恐怕也無法保持老二的頭銜，更何況也是人口眾多的印度正尾追在後面。

冬奧表象榮光，無法持續讓中國偉大下去，事實證明，冬奧運動不是中國強項，就算四處收買傭兵，也無法讓人尊敬，習近平的作風連中國網民也看不起，看來，這個習家政權會隨著經濟不振而下台。



中國經濟正面臨嚴重問題。示意圖／擷自網路，民報合成