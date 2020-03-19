今天起台灣禁止外國人入境，許多民眾趕在封關前返台，交通部長林佳龍估計，封關首日將有1萬人返台，防疫車隊已經準備好，全力守護國門。圖/取自林佳龍臉書

今天是台灣全面入境管制第一天，交通部長林佳龍在臉書貼文指出，預估今天將有1萬人返台，機場防疫車隊將擴大為400輛計程車、200輛租賃車，並安排遊覽車接駁，全力守護國門。

林佳龍PO文指出，「6例、8例、10例、23例！」武漢肺炎境外移入個案逐日增加，相信很多國人這幾天都感到不安。今天(19)開始，限制非本國籍人士入境，且不分本國人或外國人，入境後一律居家檢疫14天。

林佳龍強調，由於歐美等國疫情嚴峻，預期許多旅外台灣人，會趁這兩天趕回台灣，據估單明天就會有1萬人返台，且皆須居家檢疫。依規定這些旅客禁止搭乘大眾運輸工具，扣除自行開車或親友接送，推估約有6000位民眾，需要搭乘防疫車隊從機場返家，需求約是先前的10倍以上。

林佳龍指出，交通部已指示桃園機場公司，必須全力配合中央疫情指揮中心的規定，擴大車隊的服務能量，將原有的防疫車隊由原本的200輛計程車、20輛租賃車，擴大為400輛計程車、200輛租賃車，並安排遊覽車接駁。

他說明，從桃機入境的居家檢疫旅客請配合分流：往雙北、基隆、桃園、新竹搭防疫計程車；往苗栗、台中、彰化、南投、宜蘭、花蓮搭防疫租賃車；往雲林、嘉義、台南、高雄、屏東搭乘桃機安排的定時、定點防疫遊覽車（座位間隔），抵達目的縣市時，再由親友接送返家。

林佳龍要求，乘客全程必須配戴口罩，且下車後，該車輛必須完成全車消毒的程序，才能再次載客。佳龍也再次提醒，返國需居家檢疫的民眾，不可搭乘大眾運輸工具，否則可罰款10萬元至100萬元。