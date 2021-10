民進黨政府毎年在國慶主視覺上使用台灣字樣,比如去年是「2020 PROUD OF TAIWAN」,今年則是「TAIWAN NATIONAL DAY 2021」。多數台派、獨派的台灣人聽到「TAIWAN NATIONAL DAY」(台灣國慶日),也許很感動,因為「台灣國慶日」這稱呼會給人留下台灣正在邁向新國家「台灣」的印象。

當然「TAIWAN NATIONAL DAY」的字樣隨即惹怒了中國。國台辦批評說「民進黨當局近來頻頻上演夾帶一中一台私貨的政治鬧劇」,也強調說「搞政治小動作,無法改變台灣是中國一部分的事實」。

國台辦講得並非沒道理,中國政府看到民進黨政府的「政治小動作」,應該就是再度確認了台灣政府「無法改變台灣是中國一部分」的立場,因為民進黨政府一點都不放棄慶祝中國的辛亥革命紀念日。

雖然中國政府表面上罵民進黨搞「一中一台」,但其實內心應是相當滿足該黨很聽話,不敢脱離「一中」體制。

各國家的建國紀念日,對其國家、民族來說都是非常神聖、光榮的日子。但只有台灣的建國紀念日是紀念與自己無關的鄰國歷史。

這為甚麼?因為台灣事實上仍然是鄰國的殖民地(還沒完全脱離中華民國流亡政府的殖民體制)。很多台灣人看到這種不正常的狀況,也完全無感,看到「TAIWAN」的字樣就很高興,我認為這可能是因為受殖民地體制下的洗腦教育的影響。

台灣人在10月10日「proud of Taiwan」(以台灣為傲),還是「proud of Taiwan under the colonial system」(以殖民體制下的台灣為傲)?

今年國慶的主題是「民主大聯盟 世界加好友」。台灣的國際能見度大幅提升的現在,就是讓國際了解「台灣不屬於中國,一中原則只不過是中國的謊言,中國完全無權將台灣納入其版圖」的好機會。我想請問台灣朋友、若外國人問你國慶日的由來是甚麼,你怎麼回答?

毎到雙十節都強調「TAIWAN」,反而會被世界誤解台灣是中國的一部分,我認為這樣對台灣很不利,希望台灣的政府與人民早日警覺到這個問題的嚴重性。



民進黨政府不放棄慶祝中國的辛亥革命紀念日,讓世界再度確認了台灣政府「無法改變台灣是中國一部分」的立場。示意圖/擷自總統府影片