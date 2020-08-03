1999年，李登輝提出中國和台灣是「特殊的國與國的關係」，開啟了台灣人民爭取主權獨立，建立一個民主自由的新國家的航程。圖／民報資料照

獨裁者按照自己的意志迅速做一些事情是容易的，無論是在政策推行上，還是用人提拔上，正如蔣經國對李登輝的提拔。但不想做獨裁者，又要推行一套政策，則困難重重；走民主的道路遠比走獨裁的道路更艱難和緩慢。但被蔣經國火箭般推向政壇的李登輝，的確沒有辜負蔣經國的厚望，在還沒有完全掌握實權的時候，就迫不及待地、也用火箭般的速度，開始了他把台灣政治從「獨裁」轉向「民主」的「質」的改革。他不但盡全力嘗試了，而且做到了。

雖然由於蔣經國的猝死，李登輝按照憲法規定立刻登上總統寶座，但由於那是繼位，在眾人眼裡他也不過是個像嚴家淦那種「臨時總統」，因為實權都不在他手裡。所以他能做的，也只有先穩住局勢。在剛出版的新書《見證台灣——蔣經國總統與我》中，李登輝也寫道﹕「在我繼任的兩年四個月總統任內，可以說只是延續他所做的事情，繼續執行他訂出來的既有計劃。事實上，我在這段期間一直在思考事情，我是先安靜下來；就像颱風要來之前，天空也會先沉靜一陣子。」

拒絕宋美齡干政

但在這沉靜的時刻，李登輝並非毫無動作。首先通過選舉，他當上了國民黨主席，又通過換掉行政院長、總統府秘書長、參謀總長等一系列舉動，逐漸掌握了黨、政、軍權。在把國民黨元老郝柏村從最有軍事實權的參謀總長位置調開時，蔣宋美齡親自出馬，用英語向李登輝求情﹕「Please listen to me，拜託，千萬別讓郝柏村卸下參謀總長的職務，好不好？」當時已年過九旬的宋美齡依然有操控軍權之心。但李登輝認為她這種干預是違憲的，沒有理會。而郝柏村被升為國防部長，後再升為行政院長，仍不肯放棄軍權，要求主持軍事會議，同樣被李登輝斷然拒絕。

國民黨是一黨執政，黨國一體，但畢竟還是執行了憲法，讓李登輝繼任總統，並行使權力。當然在這個過程中，激烈的政治搏鬥從來都沒有停止過。性格熱烈而富有激情的李登輝，在政治鬥爭中卻冷靜而清晰地、一項一項穩步往前推動。在進行人事格局的大調換中，他延續了蔣經國的國策，穩住了政局，並贏得了黨內信任。

1990年，李登輝繼任總統期滿，按照憲法規定，應由六百多名國大代表投票選舉新的總統。任何要競選總統的人都必須首先得到超過150名國大代表的推薦。李登輝決計競選。他為自己拉票的方式也是奇特的，他一一走訪全體國大代表的家，給每一位贈送自己和已逝的兒子合著的論文集，拜託他們投自己一票。要知道，這部精裝本的論文集厚達十公分，很難想像哪個國大代表能真把它從頭到尾看一遍。但很多人還是被李登輝的真誠所感動，他得到了超過80%的國大代表支持，而當時準備參選的蔣緯國和林洋港都沒有得到超過150名國大代表推薦，於是李登輝在沒有競爭對手的情況下，當選總統。按照當時的憲法規定，總統任期六年，所以這屆總統李登輝可以做到1996年。

當上總統立刻致力民主化

出任了由選舉而當上的總統，李登輝立刻就以颱風之勢推行自己的政治理念﹕

第一﹕不可一黨專制。1990年3月20日當選總統；4月2日即以總統的身份邀請最大反對黨民進黨主席黃信介到總統府，商談憲政改革、政黨政治等問題。

第二﹕政治犯的存在是民主國家的恥辱。5月20日宣誓就任總統；5月26日即釋放了因美麗島事件而受刑的施明德、許信良等27名政治犯。隨後指示開始處理「二二八事件」平反工作。

第三﹕軍隊只能是國家的軍隊，而不能是黨的。六月份讓軍事強人郝柏村從軍隊退役，改任行政院長。逐步削弱國民黨元老對軍隊的左右。

第四﹕民主政治要通過人民直選領導人得以實現。6月28日即召開國是會議，就台灣民主化問題提出改革議題，其中包括最重要的兩項﹕第一，讓那些終身未能改選的萬年國代退職，實行新的國大代表選舉方式；第二，總統、副總統、台灣省主席、台北、高雄市長均由人民直選。

第五﹕台灣在國際社會上應採取「務實外交」。1991年4月舉行修憲會議，廢止某些法律條款，等於認可中華人民共和國；允許承認中華民國的國家同時承認中華人民共和國。

也是在1991年，李登輝宣佈廢除已經成為白色恐怖象徵的警備總司令部。

仍是在1991年，李登輝宣佈台灣不再有政治犯，流亡、逃亡海外的政治犯可以回國。

還是在1991年，李登輝宣佈台灣不應再有黑名單。

隨後在1992年，廢除了因言論而被判罪的法律條文。

中國只配被共產專制奴役

看李登輝這些改革議題和驚人的速度，不知中國知識份子做何感想。在一片擁護「胡溫新政」的呼聲中，在一致對李登輝的討伐中，他們是否比較過，在所謂的胡溫新政中，有哪一點對共產黨的獨裁統治做出任何一絲一毫的本質改變？！可憐的中國人，千呼萬喚，連中國的戈巴契夫還沒有喚出來，就別說開放黨禁報禁的蔣經國了，更別提徹底廢除一黨專制、廢除政治犯、決定人民直選總統的李登輝了。

其實也並不奇怪，在絕大多數中國知識份子還認同共產黨的「中國國情特殊論」而否認中國可以馬上走民主道路的時候，在絕大多數中國知識份子還視領土的價值高於民主自由的價值的時候，在絕大多數中國知識份子還寧可讓獨裁的中國吞併民主的台灣的時候，中國也只配繼續被共產專制奴役。

從1991年4月到1994年7月，在李登輝的堅持和全力推動下，經過三次修憲會議，國民大會和國民黨中常會通過「總統由全國人民直選」的議案，並將總統任期由六年改為四年，可連任一次；從1996年開始實行。全民直選這關鍵的一條，一下子就把台灣政治同時民主化和本土化了。李登輝不是為台獨而支持台獨，是為台灣人民爭民主而必然走向台獨。



前總統李登輝，攝於2014年11月。圖／游錫堃辦公室資料照

自由與尊嚴在台灣的勝利

在修憲把總統由國大代表選舉改成全民直選的過程中，以國民黨元老郝柏村、李煥為首的勢力一直全力阻撓。因為他們認為「黨就是國」，「黨國一體」，所以總統由國民黨內選出就行了。在通過總統直選的大會上，李煥等一百多國民黨人，排著隊對李登輝大肆謾駡，罵到連飯都顧不上吃。但李登輝冷靜地聽著他們罵，堅信直選總統的正確性，毫不妥協地堅守理念，結果他贏得了這個主權在民的最關鍵一步。

一個從威權專制繼任過來的總統，能在自己當政的時候，全力拼搏，把「全民直選」列入憲法，這是非常了不起的壯舉。因為只要直選，就充滿變數，任何人都不能保證自己的權力。而只要是黨內選舉，就不僅永遠是一黨專制，而且獨裁者一個人可以把位置做到底，做到死。

在這裡我必須特別強調的是，不在位置的人喊民主容易，因為這個呼喊中包括為自己爭權力（和權利）。而佔據最高領導位置的人，能夠不顧一切地全力以赴促成總統直選，是非常不容易、極為難能可貴的！因為只要直選，他早晚就有失去權力的一種可能。

在共產中國，從鄧小平，到江澤民，再到胡錦濤，一直是陷在「進步與退步」的惡性循環中，從來都只有「量變」。而台灣在蔣經國去世前開放黨禁、報禁後，在李登輝任總統的前八年中，通過修憲、確定人民直選總統，一步步從體制上完全脫離了專制獨裁這個封建軌道，完成了把台灣轉變成民主國家的「質變」。

1996年，台灣實行首次全民直選總統，在中共以飛彈演習的威嚇下，李登輝高票當選。在就職典禮上，李登輝說，「這不是慶祝某個候選人獲勝，而是人類基本價值——自由與尊嚴——在台灣的勝利。」

於是，「自由與尊嚴」成為台灣這第一個民選總統在後來的四年中全力維護的價值。1999年，李登輝提出中國和台灣是「特殊的國與國的關係」，開啟了台灣人民爭取主權獨立，建立一個民主自由的新國家的航程。

放棄合法的競選連任

在登上權力的頂峰之後，李登輝曾帶著妻子、兒媳和孫女一起回故鄉淡水去爬觀音山。爬到山頂之後，李登輝對孫女說，「阿公走過那麼長的路，終於爬到了山頂。阿公的周圍沒有一個可依靠的東西。現在更重要的是，前面的路該怎麼走，還有，要如何一步一步走下來。」

這段話既流露了李登輝孤軍奮戰的感受，也體現了他在剛上山頂時，就想到了要走下去，而不是怎樣永遠地盤踞山頂。二千年時，李登輝的第一屆民選總統任職期滿，中央選舉委員會認為他以前做的是國民黨內選的總統，而民選總統他只做了一屆，所以還可以再合法地參選一屆。但李登輝早已決定不再連選，要儘快完成權力移交。

李登輝當時不僅可以合理合法地繼續參選（他參選，2000年國民黨不會分裂，所以肯定當選），而且他甚至可以用中共武力威脅台灣為名，實行威權統治下去，但他毫不猶豫地放棄了權力。想到一個個至死緊緊抱著權力的中國領導人，我對李登輝能徹底放棄一切權力，真正做普通公民，深為感佩。所以在採訪他時提出的第一個問題就是，「你明明有可能繼續執政，是什麼導致你能完全放棄權力呢？」

「權力不是我的，」李登輝說，「制度把權力給我用一下，用完就還回去。權力和我沒有關係，我隨時都準備放棄。」

他輕鬆的回答幾乎令我無言以對，這個對李登輝來說似乎並不難做到的事情，可為什麼在世界人口最眾多的中國，幾千年來，幾十朝幾十代，直到21世紀的今天，別說沒有一個最高統治者放棄權力，連一個想做點衝破專制鏈條嘗試的都沒有。到底是什麼因素，促使李登輝掌權後能如此這般大刀闊斧、風捲殘雲般迅速帶領台灣人民走上民主，然後在民主體制建成之後，急流勇退，徹底放棄一切權力？

※本文原載香港《開放》雜誌2004年6—9月號