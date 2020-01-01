中信兄弟球團今（1）日宣佈，前富邦悍將二軍投手教練王建民，將接任中信兄弟二軍客座投手教練，王建民也發表感謝函，祝大家新年快樂，「今年，2020年新球季，我將擔任中信兄弟客座投手教練」，他感謝富邦悍將球團，為他開啓教練的第一扇窗，中信兄弟近年積極建構完整農場體系，新的一年，他將與中信兄弟的年輕投手們一起努力。

王建民在感謝函中表示，去年12強是他首次以教練身份參與「中華隊」，從集訓到兩階段的比賽，台灣的年輕投手們帶給他很多的震憾與感動，這也讓他省思，他有責任盡一己之力，繼續幫助台灣的年輕投手成長，中信兄弟近年積極建構完整農場體系，領隊劉志威及新任的副領隊彭政閔提出許多農場養成的系統藍圖，新的一年他將與中信兄弟的年輕投手們一起努力。

他說，2019年對他來說是很豐碩的一年，他由衷感謝富邦悍將球團給他機會，為他開啓教練的第一扇窗，謝謝領隊蔡承儒，兩位副領隊人資長陳昭如、陳金鋒，郭泰源顧問以及所有富邦教練團及所屬球員們與行政團隊，謝謝他們過去一年多對他的信任與照顧，新的球季，他也期待看到富邦年輕投手們繼續成長茁壯。

去年底中信兄弟宣佈由彭政閔接任副領隊兼農場主管，原二軍客座投手教練藤田學（Manabu Fujita）任農場副主管，將落實農場養成制度。

中信兄弟球團表示，王建民也非常認同中信兄弟農場養成觀念，深知農場養成的重要性，相信在王建民的指導下，絕對能厚實球隊農場投手戰力；今年王建民將與中信兄弟攜手，一起著力於農場養成，成為中信兄弟一軍最強力的後盾。

王建民曾任洋基隊小聯盟客座教練，並於2019年的世界棒球12強賽擔任台灣隊牛棚教練，國際觀及經驗都非常豐富。