作者認為，在台灣獨立正名還未成功的民主漸進社會，藉此難得機會，正面迎戰是反罷免的不法二門。圖／擷自黃捷高雄市議員臉書粉絲專業

最近，高雄鳳山的罷免黃捷案，經過黃捷的努力走街頭，以及民進黨的全力動員反罷免，讓黃捷得以保有市議員席次，繼續服務高雄，讓人鬆一口氣。

罷免案是台灣最近演進的一個實行真民主的方法，我們高興台灣走到這一步。但自從黃國昌立委的罷免案開始，不懂民主政治但享受民主政治的泛藍人士對罷免案的行使理由就是千奇百怪。後來黃國昌的罷免案沒有成功，讓大家鬆了一口氣，也認為冷處理就是反罷免的一個好方法。

但是那個時候，我對黃國昌陣營以不理不談的冷處理方法，頗不以為然。試想討厭黃國昌的人以奇怪的理由想要罷免他，而黃國昌認真的做了那麼多挖掘官商勾結弊端的好立委，不願趁此機會好好跟服務的民眾做公開場合的解說與溝通，卻以冷處理要大家忘了去投票，這雖說是台灣人是很會計算的聰明表現，但我認為不應是罷免法設立與行使的真正目的。

冷處理非對付罷免良策

然後王浩宇的例子，又是冷處理，這次結果卻不同了。假若因為王浩宇爆料連連，引起非法政商勾結案件的曝光，其實這是一個該被表揚的好議員。王議員當時更應該尋求更多機會，講給大家了解才對。

現在，又有一群泛藍人士想結合地方勢力，展開對台中陳柏惟立委的罷免行動，我們看到陳立委表示將積極應戰，感到為他高興。陳立委屬基進黨員，對台灣完成正常國家化的理論述說與提案尤其堅持，有目共睹。我們對這位少數難得代表台灣意識，促進台灣成為名正言順國家的立委能在立法院伸展，感到慶幸。因為台灣人中與他想法相近的人數其實很多。但限於中華民國政黨選舉辦法的不合理限制，這些人民殷殷期盼的想法並沒有在立法委員人數中被合理的代表出來。

我們支持陳柏惟立委一年來的表現，我們希望陳立委能在這場泛藍發起的罷免活動中，好好保握機會，闡述你在立法院的努力，替不能發聲的堅定台灣人向大眾解說台灣未來的光明願景，讓更許多猶豫未決的台灣公民了解並贊同您的心聲，讓我們台灣走向一個正名國家的尊嚴社會。

讓全國有理想的熱血民眾，不管年輕人、社會中堅人士、或是經歷台灣民主洗禮的年長者，都站在一起，在反罷免一戰中，鼓舞台中的親戚朋友，替你聲援。在台灣獨立正名還未成功的民主漸進社會，藉此難得機會，正面迎戰是反罷免的不法二門。



作者指出，自從黃國昌立委的罷免案開始，不懂民主政治但享受民主政治的泛藍人士對罷免案的行使理由就是千奇百怪。圖為2021.1.31高雄鳳山區為罷免黃捷發起遊行。圖／擷自公視新聞影片