武漢肺炎疫情趨勢以及何時達到高峰?指揮官陳時中說，最有資格預測的是中國及WHO，但前者講話不可信，後者不講話。台灣只能做最壞打算，最好準備。圖／取自中國政府網

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（13）早到外交部跟駐台灣的使節代表們一起開會，被問及如何預測未來疫情，何時達到高峰?陳時中今天在記者會直言，目前最有能力預測疫情的是中國和世界衛生組織（WHO），但中國講話大家都不相信，WHO從來不願意講，台灣很難預測疫情變化，所以我們會做最壞打算、最好準備。

陳時中表示，今天早上要謝謝外交部的安排，特別到外交部跟各國使節代表們一起開會，向他們報告台灣目前情況和相關實施的政策，未來邊境管理上，有些可能需要升級的措施，使節對於台灣實施的政策也覺得做的不錯，早上駐台代表幾乎都到了，文化和經濟相關都來，反應熱烈。

陳時中來到下午記者會時分享與外交使節談話，其中一個問題相當有趣，使節詢問，台灣做了很多，身為指揮官，如何判斷疫情何時達到高峰？陳時中說，他當時回應「實在無法判斷」。

陳時中表示，根據情況變化、有看到趨勢，但無法看到疫情終點，很難去預測疫情高峰。他說，現在最有資格、最有能力預測疫情有兩個，一個是中國，因為他個案最多、來龍去脈最清楚，可是「中國講的大家都不相信」；另一個就是WHO，因為專家及國際資料最齊全，但偏偏WHO從來不講話，這一席話獲得在場大家認同。

陳時中說，一個是講大家都不信、一個從來不願意講，我們在台灣更難預測疫情變化，但我們會做最壞打算、最好準備。

陳時中也提及，使節都會尊重各國的防疫措施，問最多的是我們台灣防疫政策或標準，關於這幾點我們非常願意分享。但每個國家風土民情、經貿往來及外交關係都會影響防疫作為，所以我們提供每個時間點採取的防疫措施及原因，以及參考的因素。