對這些嫌棄、拋棄台灣的中國人而言，老年時台灣健保或許成了他們對台灣唯一的認同，但感謝的還是國民黨，而他們能給台灣人的只是每月巨額的醫藥負擔，還打心裡瞧不起台灣。台灣人甘願嗎？圖／取材自pixabay，民報影像合成

明年健保累計收支只夠健保八天支出所需。健保署長李伯璋坦承健保財務再亮紅燈，健保署不能視而不見。他強調，相較於調漲費率，制訂合理的部分負擔，落實「使用者付費」精神，對健保永續經營是更重要的事。

親中的馬英九留下許多舔中惡政：如縮短中配取得台灣國籍的時間從8年縮短至6年、中配依親帶來的子女也可享有健保等、中配繼承財產上限由200萬改為無限……（參考曾韋禎製表）。過去以假結婚的手段等到台灣護照到手就離婚、在台促統製造亂象的中配（如常施暴的愛國同心會成員「張秀葉」）等現象，真不需要馬規蔡隨，新國會都該全面檢視，修法嚴懲。

祖國大一統是馬英九的白日夢，執政八年期施政、人道當然是盡開台灣大門，稱：「台灣跟中國沒有國籍的問題。」以台灣的資源照顧中國人。民進黨全面執政第二任，國會過半下，應全面盤點，哪些該收？哪些該防？台灣就是台灣，跟中國當然是不同國籍，權利、義務分清楚！尤其是福利誘人的健保！



製表／曾韋禎

黃安條款會傷到認同台灣的台僑？

健保漏洞最近終於聽到要修法補一補？ 平日身居中國，時時舔中辱台的黃安們有難才回台看病。蘇院長提出健保嚴防不能倒，至於黃安條款會不會也傷到周子瑜？女版黃安劉樂妍臉書留言：

「2020年1月11號，專程買票從世界各地飛回來『守護臺灣民主』。支持蔡英文，支持民進黨。現在民進黨要調漲你們的健保費了，你們的健保費以後一個月就是12,000塊臺幣了。幹不幹啊？守護臺灣民主？！哈，真是笑掉我的大牙了。我雙手雙腳支持全力支持該法案趕快通過！！哈，爽啦！」

當然這修法對部分在國外工作，心向台灣的台灣人而言也有影響，然愛台灣的台僑明白沒有繳稅就不應享有優惠健保，而這些優秀的台僑在海外也有其健保如翁達瑞就寫文〈別怕修健保法影響海外獨派〉請蔡政府不必顧慮台僑，該改就改。但對許多心早已不認同台灣的親中人士或中配及其依親親屬，或都已經依親或投資在國外的華僑，每年爽用健保回來身體檢查、開刀、治病，台灣人納稅支持的健保被這些心不在台灣的人用，實在沒道理！

華僑爽用健保 感謝的還是國民黨

有個朋友70歲，住紐西蘭，每年回台一個月，為了好好檢查有沒有哪裡出問題；樓下外省人全家都移民澳洲，先生去中國經商5年，錢被騙光了，這兩年回台長住，因為得洗腎。2018年東京奧運正名公投請他支持，還跟我兇：「我是中國人，又不是台灣人，怎能投台灣隊？」；一位婆婆78歲，丈夫是少將，20年前一退休，全家移民美國，台灣的房子也出清，要當美國人。四年前，婆婆一人回台灣租屋，在台大看病。問她：坐飛機，又租屋，是否划算？婆婆回「當然划算」、「還在吃藥喔，這藥很貴。」

對這些嫌棄、拋棄台灣的中國人而言，老年時台灣健保或許成了他們對台灣唯一的認同，但感謝的還是國民黨，而他們能給台灣人的只是每月巨額的醫藥負擔，還打心裡瞧不起台灣。台灣人甘願嗎？

健保怎麼改得用心！馬規，蔡不能隨啊！

海外也有很多愛台的台僑，如不少在海外工作的年輕人1月11日回國投票。目前政府提出修法的標準，每年在海外住超過183天沒繳稅者，要提高保費，該如何衡量？相信國會修法會很縝密。聽到幾位愛台灣的台僑說：自知沒有繳稅，不會老病才回國看病，是希望能看到政府改革健保。日前還發生中配將健保卡借給中國人表妹治癌症，花了90萬，到死了才查到……這種情況一定還有。健保怎麼改得用心！馬規，蔡不能隨啊！

黃安與劉樂妍們，未來若有嚴重傷害台灣之作為，應以反滲透法辦理。他們已經選擇當中國人，不當台灣人了，我們尊重他們的選擇，但是所有台灣國民福利都應取消。武漢肺炎正凝聚台灣人的國家認同，想當台灣人享受台灣人福利就得認同台灣。