中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增10例武漢肺炎病例，其中一位是女性保全，目前要求住戶自主健康管理，對於有出國史、有接觸史及有呼吸道症況者，通通採檢。圖/取自指揮中心直播

中央流行疫情指揮中心今(2)日公布國內新增10例COVID-19(武漢肺炎)病例(案330至339)，分別為8例境外移入及2例本土。其中，案336是50多歲女性社區保全，無出國史，發病時間長達10多天。指揮官陳時中表示，已經通知住戶，只要有出國史、與保全有接觸，有呼吸道症況者等住戶，通通採檢。

陳時中表示，針對案336確診一事已經通知社區主委告知住戶，請住戶展開自主健康管理，並展開消毒工作，同時正在調錄影帶，清查住戶，只要有出國史、有症狀者、與保全有接觸者，都必須採檢。

指揮中心表示，案336近期無出國史，於3月17日出現喉嚨痛、流鼻水、咳嗽等症狀，26日發燒就醫，30日因症狀持續回診，經診斷有肺炎情形收治住院採檢，於今日確診；相關接觸者持續調查中，以釐清感染源。

指揮中心發言人莊人祥會後補充，確診保全工作的社區是屬於比較高級的社區，該社區位處北部，防疫師已經去過，展開疫調。

另一位本土個案是50多歲男性(案335)多日腹瀉不適，曾至診所及醫院就醫，3月20日與案291(印尼境外移入)接觸，3月23日發病，曾二度就診未緩解，因得知案291確診，於31日再度就醫，當天即收治負壓隔離病房採檢，今日確診；相關接觸者居家隔離中。

至於 今日新增之8例境外移入個案為6男2女，年齡10多歲至60多歲，入境日介於3月14日至31日，發病日介於3月14日至30日，發病前活動地為美國、加拿大、祕魯、玻利維亞、智利、阿根廷、巴西、英國、丹麥、奧地利及印尼，出國目的多為旅遊或就學。

案331於2月27日至3月23日參加南美旅遊團，該團有1人於3月27日確診(案259)。案331於3月28日發病，30日經衛生單位安排就醫採檢，於今日確診；該旅遊團截至目前共計2人確診。

案333於1月14日至3月14日與丈夫(案155)同赴丹麥探親，15日出現喉嚨痛、頭痛、肌肉痠痛等症狀，20日曾就醫採檢，結果為陰性；後來症狀持續，並於29日發燒，30日經衛生單位安排就醫採檢，今日確診。

案334於1月4日前往加拿大就學，3月7日至19日與案182、303及304同至美國自助旅遊(該團共10人)，返國後於30日發病，經衛生單位安排採檢後確診；截至目前該旅遊團群聚共4人確診。

案338於3月5日至14日與家人跟團至奧地利、捷克旅遊(與案61、72、104、108同團)，返國後居家隔離，14日發病，30日就醫採檢，於今日確診；該旅遊團截至目前共計5人確診。