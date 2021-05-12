全球正面臨極端氣候加劇，乾旱水患常態化，陸上土地資源減少與沙漠化，海域遭嚴重汙染，疫病肆虐，經濟衰退，導致人類健康暨糧食安全遭到嚴重威脅。養殖漁業由於具備：較其它動物生產更能提供高的糧食安全保障：養魚所產生的地球暖化風險較飼養牛、豬、禽類低；養殖魚類消耗的土地及用水較少；養殖漁業對海洋環境的破壞程度也低於其他產業等等優勢，預計到2030年水產養殖產量，將占全世界食用魚類供應量的62％，未來在滿足人類對糧食、營養、健康食膳需求以及創造就業機會上，水產養殖前景看好，商機龐大。

養殖漁業是解決糧食安全、緩解貧困、提供營養和增加收入的重要產業。謹以世界最貧窮國家西非尼日共和國為例，當地因長期動亂和武裝衝突，許多人為逃離叛亂，放棄農田和捕魚區以尋求安全，造成嚴重的貧窮和飢荒。為此世界糧農組織（FAO）遴選當地的年輕人及婦女給予水產養殖培訓，並提供設備和友善的養殖技術援助，教他們使用養魚水槽（fish tank）來養殖鯰魚（catfish），每3000公升水槽蓄養5000尾鯰魚苗，經六個月後收成，給每戶家庭帶來了大約尼日幣（NGN）382500（約1062美元）的收入，若採用魚菜共生方式，在收成高峰期每周還可以從銷售蔬菜中賺取8000至12000尼日幣（約21〜31美元），對改善社區生計、提供就業機會、解決飢餓問題效果顯著，該模式將擴大推廣。台灣政府也可以因地制宜，藉助養殖漁業技術援外，來拓展受限的外交空間。

養殖漁業解決糧食安全提供營養

「有機」水產養殖由於有助於保護天然資源，緩解生態系統退化及因應社會對食安及環保需求增加，近年來全球有機養殖的產量與規模呈現成長的趨勢。目前全球有機養殖面積約21萬公頃，產量約16萬公噸，主要生產國依序為中國、愛爾蘭、挪威、俄羅斯、義大利等，主要養殖種類依序為貽貝、鮭魚、鯉魚、鱒魚、鱘魚、水生植物……等等。歐盟一向重視生態環境永續以及動物福祉，在過去5年，歐盟有機水產養殖產品消費量成長了20%，法國則高達48%，惟歐盟有機養殖魚類僅占水產養殖總產量的4%。鑒於有機水產養殖符合健康、生態、公平及關心等四大原則，歐盟正力推新的行動計畫，希望能大幅提高有機養殖的產量及消費量。不過因永續生態標章認證（如MSC，ASC認證》已成為有機水產認證的競爭對手，許多大型零售商對於採購永續性認證的水產品意願較高，對該行動計劃預期目標帶來變數。目前台灣政府正積極推動水產養殖產銷履歷認證（TAP），該項認證屬地區認證如何與國際認證結合，事關台灣水產品的外銷，應盡快整合。

養殖漁業發展儘管前景看好但非一帆風順，仍須面臨天然災害頻發、環境惡化、健康優質種苗不足、病蟲害叢生、國外市場競爭激烈、養殖物含不當藥物重金屬殘留、超抽地下水造成地層下陷等問題，需要積極尋求對策。

台灣養殖漁業曾享譽國際，過去日本消費的草蝦兩尾中有一尾來自台灣，日本進口的鰻魚九成以上來自台灣，為台灣賺進巨額的外匯，後因管理鬆懈、超抽地下水、政策失當及病害防治無方，加以科研成果誇大化，讓台灣養殖漁業發展走偏鋒，致養殖規模及產量大不如前（產量僅30 萬公噸，產值約375億元新台幣），辛苦建立的外銷市場，多為中國大陸養殖產品所取代。所幸台灣民間繁養殖技術研發動能尚存，若能透過有效的改革、整合與協助，將可望成為全球水產品供應鏈的重要一環。先決條件是台灣產官學研須先確立繼鰻魚、草蝦、台灣鯛、九孔、石斑魚之後，「下一個具有全球市場的高經濟價值養殖對象為何？」以及思索「如何避免重蹈覆轍」。另，目前蔡政府大力推動的漁電共生，以養殖魚塭為對象（先行推動魚塭4702公頃），惜因缺乏完備的技術、管理法規及執行力，不利養殖漁業的永續發展，應放慢腳步審慎為之！



作者指出，目前台灣政府正積極推動水產養殖產銷履歷認證（TAP），該項認證屬地區認證如何與國際認證結合，事關台灣水產品的外銷，應盡快整合。圖／高雄市政府農業局供