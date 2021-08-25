高端疫苗成為國民黨箭靶，無視台灣生技業這幾年的進步，何況這支疫苗是美國技術支援下產物，再不濟，總比中國疫苗強。示意圖／擷自網路，民報合成

藍營選舉黨主席，已經進入白熱化，如果國民黨是一家公司，從民營上市企業來看，當選主席者，每個月要四處借貸，才能養活企業，這樣的公司居然還是競爭激烈，總是不免讓人懷疑：坐上主席大位，是否還有更多好康？

為了選黨主席，參加競選者也開始語無倫次了，於是，國產高端疫苗，成為國民黨箭靶，無視於台灣生技業這幾年的進步，更何況這支疫苗是美國技術支援下產物，再不濟，總比中國疫苗強，卻看不到這批藍色名嘴政客，敢於批判被國際宣告無效的中共國產疫苗，反而忙著引進中共疫苗，批判畢竟也是監督政府施政一環，但是，對於純粹科學的事務，放話批判前先作點功課，請藍色智庫提供資訊，這些準備工作完全空白，只能情緒勒索，空口抹黑，只會教黨員吞符咒，發起公投停止高端，這些言論不只荒腔走板，也把國民黨IQ越搞越低，幸好還有腦袋清醒的林為州，不跟隨藍色起舞。

藍色媒體大亨無法選黨主席，自稱創立戰鬥藍，發言更離譜，要求總統抽血檢驗，是否真的打了高端疫苗，這種要求等同要求伊斯蘭信仰者剝開肚腩，檢驗是否偷吃豬肉一樣，把戰鬥藍變成無知藍，國民黨有事嗎？

四位侯選人中，老張歲數大，火氣也不小，張亞中怒控江主席選手兼裁判，應該先辭去主席大位，張亞中總是選舉不落人後，可惜支持者不多，為了引進中共疫苗，弄出一張信紙意向書，最後也無疾而終，老張歲數夠大，辦事夠糊塗，恐怕很多藍色政客，也難相信這樣的主席，至於卓伯源，因為弟弟弊案所累，遠離政壇有一段時間，此次突然冒出頭，恐怕也是陪選居多，眼下只有江啟臣和朱立倫相爭的局面，從民調看：朱立倫雖然領先，真正投票才能知道鹿死誰手。

仰賴深藍 國民黨日薄西山

為了挖取深藍選票，主席侯選人搶跑金門，連結八二三砲戰，用老故事挖選票，效果有多大，沒有人知道，從這次國民黨主席選舉，已經看出此黨日落西山的顏色。

但是，江主席無此感覺或反省，反而說：「在他帶領下，國民黨民調支持度已經超越民進黨，這是最大貢獻」，但是我看了最近各種政黨民調，國民黨至少輸給民進黨10%，或者更多。

有信心當然是好事，但是不能背離事實，背離事實的信心就是阿Q式勝利。

國民黨的信心，來自地方主政者還是國民黨居多，只要2022年地方選舉勝選，就可以用地方包圍中央，在2024年，拿下總統大位，這種如意算盤，在2018年已經用過，當年老韓靠媒體操作造神，拿下高雄，現在客觀環境變了，老百姓不像以前，容易被媒體洗腦受騙，現在如法泡製，不見得會成功。

2024年，如果沒有意外，強力反中的民進黨，仍然持續掌握中央政府，所以，曾經是國民黨大掌櫃劉泰英說：「除非柯文哲和侯友宜聯手，否則要拿下總統大位是不可能的」，先不說柯侯不可能聯手，就算聯手，也不會成功，因為政治不是一加一等於二。

台灣人民讓國民黨活到現在，只是擔心台灣民主運作失去反對黨，可是，國民黨持續荒腔走板的話，我看走向焚化場時間越來越接近了。



作者指出，國民黨選舉黨主席，已經進入白熱化階段。示意圖／擷自三位候選人臉書，民報合成