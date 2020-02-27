疫情中心今天公布印尼籍染疫看護的活動足跡，提醒民眾在2/16-19日期間曾經去過北車地下街，搭過淡水線、板南線及中和新蘆線的民眾注意健康狀況。圖/擷取自疫情中心直播

中央流行疫情指揮中心今(27)日表示，為釐清案 32(外籍看護)於2月16日至24日間的活動史與接觸者，經衛生、警政單位密切調查個案活動軌跡發現，個案在2月16-19日四天期間搭過淡水線、板南線及中和蘆洲線，還去過北車地下街逛街，也曾多次搭乘公車、火車等大眾交通運輸，提醒曾於所列時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理 14 天，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

指揮中心表示，針對案27北部翁的家庭群聚，截至目前已掌握接觸者 801人，並採檢180人，其中5人陽性(案28至32)、159人陰性，其餘檢驗中。

外界最關心的照顧案27染疫的印尼看護的活動足跡，指揮中心也於今日對外公布，指揮中心公布2月16 日至24日間的活動史與接觸者，經衛生、警政單位密切調查個案活動軌跡發現，個案於期間曾多次搭乘公車、捷運等大眾交通運輸，並有多處公共場所活動史。

根據資料，染疫看護在2月16-19日四天期間搭過淡水線、板南線及中和新蘆線，還去過北車地下街逛街，期間也搭過計程車，還在北車附近的旅館住宿過。

指揮中心提醒民眾，曾於所列時段出入相關場所的民眾，請自主健康管理14天，如有疑似症狀，請儘速戴口罩就醫，並主動告知醫師活動接觸史。

該名印尼籍看護在2月11至16日因照顧住院的第27例、新北市80多歲老翁而染疫確診成為第32例，結束看護後又前往別家醫院看護另一名患者，24日被移民署找到後隨即送醫隔離。沒想到女看護竟在病房內直播自己染病的相關訊息，包括姓名、所在院區與秀出醫院名稱藥袋等資料，訊息馬上在移工圈傳開，引發譁然。

新北市府衛生局今天表示，已經下載相關影音內容，並要求病患將影片下架，同時研究其行為是否已經違反相關法律。