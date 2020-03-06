武漢病毒已全球蔓延，台灣防疫措施如何調整?中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，第一波武漢肺炎疫情，台灣可說是守住了，面對第二波疫情如何不鎖國是重大考驗，他籲請大家要團結，強調「病毒兵分兩路的來，一個是心理的、一個是生理的，心理上造成大家恐懼、互相排斥對抗。」所以，「要團結起來對抗病毒，若不團結就會被病毒各個擊破！」鼓勵大家「一起加油！」

澳籍確診音樂家引起的防疫破口，引發民眾恐慌，陳時中解釋，武漢肺炎情勢越來越複雜，一開始我們是針對武漢，湖北，廣東、浙江，然後中國全境、中港澳、韓國、義大利、伊朗等進行邊境管制，這是第一波疫情，就是從中國這邊掃到亞洲，以亞洲現在情況來看，可以知道這波疫情最後結果，這一波台灣是有守住。

陳時中接著說，第二波是疫情往歐洲掃，整個歐洲現在都是幾百個案例，後續又往美洲、非洲、中東走；這一波中，台灣相對案例有，速度低非常多。第二波需要考驗的是，未來疫情不再是針對性的，可能是全球性的流行，怎麼樣維持台灣不鎖國又能守好防疫線是重大課題。

陳時中解釋，第二波疫情中，就會從那些已受疫情影響區域，又開始掃回來，台灣就要從以前只需要針對中國這一面出來的疫情，變成要針對兩面作戰，所以希望中國能趕快穩住，但「我看起來沒這麼快」。

陳時中說，中國在拚復工，染疫人數雖在減緩中，但不知道是因為要拚復工所產生的數目字，還是真正的防疫效果已經展現了。不過，就數字來看，「我是不敢這麼樂觀啦。」他強調，這也不是說我有多麼專門，只是就趨勢而言。

但，陳時中讚嘆澳門的防疫措施，他說，「我必須承認澳門做的不錯，他們很快關閉邊境，現在開放，我還要觀察他15天」。

陳時中強調，這樣的疫情循環中，我們守住第一波，未來我們要積極審慎因應，才會做社區防疫指引，醫院準備擴大。一旦疫情擴散各國，情況將更複雜，同時牽涉外交關係，而台灣不可能鎖國，這將是第二波考驗，台灣就積極做好社區整備。目前從個案比例看，可大膽預測「歐洲很快會比亞洲多」。

他說，未來情勢勢必越來越複雜，從一開始只限制武漢、湖北一路蔓延到韓國、義大利與伊朗，未來可能是全球性疫情，如何維持台灣不鎖國又能守住，面臨很大考驗；未來如何慢慢調整防疫措施，找出不特定個案，是下一步防疫方向。

除此，隨著疫情延燒，人性大考驗似乎也越來越嚴峻，陳時中有感而發地說：「病毒兵分兩路的來，一個是心理的、一個是生理的，生理來侵犯我們的身體，另一方面心理上造成大家恐懼、互相排斥對抗。」

陳時中再三呼籲，「人要團結起來對抗病毒，若不團結就會被病毒各個擊破！」、「一起加油！」