美國現任國防部長馬克·艾斯培（Mark Thomas Esper）認為，美國的全球盟友和夥伴的力量持久而強大，是美國的競爭對手和敵人所無法匹敵的。。

美國國防部長艾斯培說，美國軍方當前的要務之一是加強與盟國的合作和建立同盟，而美國全球同盟的實力是中國或俄羅斯等對手國家無法匹敵的。相關領域的專家學者呼籲，美中兩國應該利用現有機制展開對話，防止兩國在南中國海問題領域的誤判和衝突升級。

美國國防部長馬克·艾斯培（Mark T. Esper）星期二（10月20日）在華盛頓智庫大西洋理事會（The Atlantic Council）發表演講時說，美國軍隊目前的首要任務之一，是加強與盟國的合作、建立夥伴關係，並製定協調的戰略方針，以應對北京和莫斯科的軍事擴張和侵略行為。

與此同時，美國、日本與澳大利亞星期一（10月19日）在南中國海美國海軍第七艦隊作戰區域，進行了今年的第五次三方聯合軍演。美國第七艦隊表示，此次三方聯合演練的目的，是增強盟國聯合維護海上安全及戰備能力，以對任何區域緊急情況作出回應的能力。

此前不久，華盛頓曾嚴詞點名批評中國最高領導人習近平未能遵守5年前對美國做出的不對南中國海軍事化的承諾，並指責中國在該海域佔據的島礁進行軍事化的行動。

習近平曾於2015年應時任美國總統奧巴馬邀請對美國進行國事訪問時，就美國擔憂中國在南海的意圖做出了回應，表示中國在有爭議的南沙群島「無意搞軍事化」。

觀察人士認為，這次美、日、澳三方聯合軍演的時機，正值美國及其盟友呼籲保持印太區域的「自由與開放」之際，突顯國際社會對中國在該地區呈現出的咄咄逼人態勢的擔憂。

國防部長艾斯培說：「中國軍隊對南中國海島礁的軍事化，以及俄羅斯企圖吞併克里米亞和入侵烏克蘭東部，都表明他們肆無忌憚地企圖破壞其他國家的自治，並損害了包括北約和其它對美國安全至關重要的國家和機構的能力和凝聚力。 」

艾斯培認為，美國的全球盟友和夥伴的力量持久而強大，是美國的競爭對手和敵人所無法匹敵的。「事實上，中國和俄羅斯加起來，可能也只有不到10個盟國，」他說。

艾斯培稱讚美國的同盟和夥伴關係是「經過戰火和共同犧牲的洗禮而形成的」，它「深深植根於我們的共同價值觀和利益。其中許多的同盟關係經受住了歷史的考驗，至今仍然是以規則為基礎的國際秩序的支柱」。

相關領域的學者和分析人士則認為，從美中衝突的角度來看，處理南中國海問題還是有一定的機制和對話基礎，來防止發生潛在的誤判或者衝突升級的事件發生。

麻省理工學院安全研究項目主任、政治學教授傅泰林（M. Taylor Fravel）星期二在美中關係全國委員會舉辦的一場關於南中國海問題的研討會上說，因為有領土、領海聲索的問題，南中國海衝突是十分具有衝擊力的。

「如果消除了九段線，那將消除很多問題；但我認為美中兩國在南中國海仍然存在基本勢力轉換的問題。這些因素是不會消失的。」

傅泰林認為，美中在南中國海問題上的對話機制只能是一種改善，並不能徹底緩解兩國之間潛在的緊張局勢。

南京大學教授、「中國南海協同創新研究中心」執行主任朱鋒在同一研討會上表示，中國在處理南中國海問題需要展現出靈活性。「不過問題是，美國在南中國海軍事存在的日益增強，從一個中國知識分子的角度來看，我發現中國社會越來越難以加強這種靈活性了。」他說。

美國海軍戰爭學院戰略與作戰研究系教授彼得·達頓（Peter Dutton）認為，在過去十多年間，南中國海海域的其它聲索方越來越多地利用國際法和機構，將爭端制度化。他說：「這是非常富有成效的行動，也讓我們認識到，以軍事力量為基礎的結果，從根本上對國際制度的穩定是具有破壞性的。」

達頓認為，華盛頓和北京是時候就如何管控南中國海爭端和軍事化展開新一輪對話了；11月3日之後，無論是共和黨繼續執政，還是民主黨執政，任何一方都會以大致相同的方式對待這個問題。

前川普白宮國家安全顧問、退休陸軍中將麥克馬斯特（HR McMaster）日前接受CNBC電視頻道採訪時表示，中國是美國面臨的最大國家安全威脅；無論明年1月20日誰入主白宮，都必須加強國際協調與合作。

麥克馬斯特說：「這不僅僅是一個美中關係的問題，這是一個自由世界與中國的問題，如果世界上幾個最大的經濟體共同努力，抗擊中國的經濟侵略和領土侵略，我認為我們就更有可能說服中國領導人習近平，他的激進策略是行不通的。」