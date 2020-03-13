武漢肺炎肆虐全球，疫情燒到體壇、政壇、影劇圈。加拿大總理杜魯道和夫人也正在自我隔離。圖/取自杜魯道臉書

武漢肺炎肆虐全球，疫情燒到體壇、政壇、影劇圈。加拿大總理杜魯道夫人索菲出現流感症狀，並接受了新冠病毒的測試，目前杜魯道和夫人正在自我隔離。

加拿大總理辦公室星期四發表聲明說，「總理夫人索菲·杜魯道最近在英國倫敦發表講話回來後開始呈現溫和的類似流感的症狀，包括昨夜的低燒」，「她立即尋求醫囑，目前正接受新冠病毒的測試。她目前正在家中自我隔離，等待測試結果，症狀已經減輕」。

聲明說，總理杜魯道本人並沒有出現任何症狀。在夫人的測試結果出來之前，總理都將在家工作，原定星期四和星期五與各省省長舉行的見面會因此將通過電話舉行。

路透社說，加拿大總理自我隔離之際，加國新冠病毒似乎加速了蔓延，確診病例星期三超過了100例，比一個星期前增加了一倍多，10個省中已經有6個出現了新冠病毒確診病例，安大略省一夜之間就有17個新增病例。

加拿大政府內閣現有兩名部長因出現類似流感的症狀近日接受了病毒測試，目前在家自我隔離，等待測試結果。

加拿大原住民服務部部長米勒（Marc Miller）說，其他內閣成員沒有進行隔離。米勒說，杜魯道的自我隔離「是預防措施，一旦加拿大人面臨類似的情況，這就是建議措施」。

除了歐美政壇陸續傳出感染武漢肺炎確診外，美國體壇也受到疫情波及，猶他爵士中鋒戈貝爾（Rudy Gobert）武漢肺炎檢測呈陽性反應，他在確診前還幼稚的摸遍媒體麥可風，遭到撻伐。

受到球員染肺炎衝擊，30美國職籃NBA總裁席佛（Adam Silver）今天表示，因為武漢肺炎疫情蔓延，聯盟的停賽可能將有「至少30天」。這個決定將使美國職籃NBA本季最後一個月的例行賽整個報銷。