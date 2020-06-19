北韓炸毀開城的南北聯絡辦事處，也炸毀了朝鮮民族的統一大夢，很多專家預測，接下來，要炸毀的是開城工業區，這種預言根本太誇張。開城工業區，是現代集團用五年時間開發，包括金剛山遊樂區開發，前後用了10億美金，2013年，北韓重啟寧邊核子實驗所之後，南韓宣布關閉之後，俄羅斯和中共都表達興趣，曾經派人到開城視察，並偷偷啟用設備，持續生產，引起南韓抗議。這塊寶地，北韓不會輕言放棄，依舊可以利用南韓廠商提供的設備，進行生產，南韓目前對偷資廠商已經進行補償。

兩韓統一越來越遙遠

第二次世界大之後，被分裂的國家中，只有西德很幸運把東德併吞了，而且是經過民主方式的公投，如今還在做春秋大夢的南北韓，以及中共國，看著大樓灰飛湮滅，驗證一件事，統一只是一場惡夢。

南北兩韓基本上想要統一，1953年，韓戰停戰之後，南北雙方威權當政，武統宣傳喊破天際，南韓民主化之後，南韓收起武統，改成和平統一，北韓持續極權政府，強力洗腦人民，武力統一口號，是維持一黨專政必要之惡，如同中共，1990年之後，蘇共模式崩潰，才弄出一個經濟至上的統一模式，2000年，滿腦子北韓情懷的金大中創造了「陽光政策」，開始砸錢攏絡北韓，剛剛好北韓飽受飢荒，肚子已經餓到不行，就配合南韓演出這一齣大和解戲碼，這場戲碼沒有被金正恩砸鍋，反而被金與正毀了，誰也料不到。

為了搞統一大戲，兩韓政府都設置「統一部」，這一次爆炸案後，南韓統一部部長辭職下台，未來，這個部門是否被裁撤，還很難說，事實上，南韓的老一代，理解國家分裂的痛苦，想要完成國家統一，這種心情可以理解，但是，南韓的年輕世代卻不這樣認為，更重要的是，東西德統一，是一件花大錢的事，西德為了統一，加徵稅捐，老百姓怨聲載道，這種事情南韓人民看在眼裡，當然對統一更是戒慎恐懼。

根據南韓統一部交給國會報告，預計和平統一工作，必須花費30年才可能完成，這還不包含把壞掉的腦袋洗到正常所需時間，這個30年的意思，就是北韓放棄共產主義，接受民主制度，然後依照公投程序，兩韓完成統一，為了統一朝鮮，南韓統一部編列一筆預算，每年800萬美金，作為統一基金，預計三十年可以達到2兆美金以上，南韓統一部曾經預估，如果比照德國模式，西德支援東德人民的經濟生活，大約要花費2兆美金到5兆美金。目前，北韓人民平均收入每個月是50元美金，如果比較幸運，被國家派到外國當外勞，每個月可以領到500美金，所以很多人想被派到海外當外勞，目前，北韓外勞在俄羅斯伐木，有七萬人之多，在杜拜興建2022年世足賽足球場館有3000人，在中國丹東、延邊、延吉等地當外勞的有3000人，這些人所賺的錢比國內多，卻不能自己完全支配。

統一韓國花費巨大

如果兩韓的人民所得差距，持續擴大，統一的花費也更巨大，這也是南韓新生代把統一稱為瘋狂的原因，南韓受薪階級生活壓力很大，貧富懸殊和世界上各地差不多，當老一代的民族情感逐漸消失，想要統一韓國，恐怕比登天還難；除非北韓自動崩潰，或者被人民推翻，統一就比較可能了。至於北韓對南韓的武統，就當作笑話了，但是，局部衝突還是無法避免。

金與正喊出，要在非武裝區駐軍，第一個動作就是排雷，2000年為了開發開城工業區，光光在開城掃除北韓自己埋下的地雷，就花了三個月時間，所謂「非武裝區」DMZ，從北緯38度線為主軸，雙方退後兩公里，這個廣大的區域就是非武裝區，南北韓的非武裝區範圍，可以說是差別很大，北韓除了軍人以外，無人可以進入，但是，南韓這一方已經逐漸開放旅遊，很多國內外旅客可以進入板門店，訪問停戰協議簽約地，也可以去看北韓所挖的地底通道。

根據南韓「非軍事區論壇」報告，這個區域從漢江口到金剛山，全長250公里，總面積907平方公里，已經變成半島上最良好的生態復原區，因為沒有人類經濟活動，沒有汙染，所以保留很好的自然環境，瀕臨絕種的動物有146種，包含黑熊，花羚羊，麝香鹿，罕見的動植物有兩千多種，如果北韓堅持在北韓兩公里內駐軍，生態也會破壞，其實，首爾距離非軍事區只有40公里，普通砲火就可以摧毀首爾，這也是南韓對戰爭不敢掉以輕心原因。

北韓認為南韓破壞2004年所簽訂「停止心戰」的協議，放任脫北者放氣球空飄，金與正的動作搞很大，很多人擔心，後面的勒索會更大，但是，南韓面對武漢瘟疫襲擊，經濟已經很慘，如果還要應付北韓勒索，恐怕也有心無力，從眼前局勢來看，統一對南韓來說，搞了20年，花了一堆冤枉錢，養大一隻北韓小老虎，原來是一場惡夢，不知道，中共和台灣統派人士，從北韓事件中，有獲得更好的啟示嗎？硬要把不同意識形態，以及不同生活方式的人搞一起，真的有這種必要嗎？各管各的家，不是更好嗎？