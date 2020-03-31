方和日本先進國家認為台灣是第三波民主的典範；應該是指台灣從一個長期威權戒嚴外來政權統治下，和平的轉化為民主社會。圖／民報資料照

回顧台灣的民主奮鬥的血淚史，令我想起在 2009 年於史丹福大學舉辦的「台灣關係法三十年紀念座談會」的開場演講者 Steven Yates (葉望輝）引言：「台灣的自由民主是台灣人犧牲生命自由財産和流血流淚所成就的，美國沒有功勞，其至多只是一個開閘者（enabler，順水推舟的強人）。 我認為不能怪美國，美國當然是以自己利益為出發點，何況天助自助者，不是嗎？

葉又說，他以前認為人類文明進化史裡，民主是不可能會倒退的，但是不幸的是，在今天竟然在台灣看見其發生了（意指馬英九以司法手段追殺前朝官員）。

回顧剛過逝的郝柏村，在當行政院長時曾在立法院接受立委謝長廷質詢時說：「在任何情況下我都不接受台獨，這是我的良心。」如同今天仍然活在台灣的諸多退將，毫無民主精神，民主社會的政府是人民的選擇！不管誰執政効忠國家乃軍人之責任與義務！

羅素：教育使人愚蠢

這也印證英國大哲學家羅素（Bertrand Arthur William Russell）說：人生而無知，但並不愚蠢，是教育使人愚蠢。（Men are born ignorant, not stupid. They are made stupid by education)。為什麼李前總統在上世紀末訪美在康乃爾大學演講「民之所欲常在我心」之道理在此！如果中國國民黨繼續讓通匪叛將吳斯懷在立法院,其被台灣人淘汰之日不遠矣！

為什麼西方和日本先進國家認為台灣是第三波民主的典範；應該是指台灣從一個長期威權戒嚴外來政權統治下，和平的轉化為民主社會；對於充滿黨國思想和心中只有中國的舊勢力，台灣人民以耐心開放走向西方民主制度以時間將之淘汰！