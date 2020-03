回顧台灣的民主奮鬥的血淚史,令我想起在 2009 年於史丹福大學舉辦的「台灣關係法三十年紀念座談會」的開場演講者 Steven Yates (葉望輝)引言:「台灣的自由民主是台灣人犧牲生命自由財産和流血流淚所成就的,美國沒有功勞,其至多只是一個開閘者(enabler,順水推舟的強人)。 我認為不能怪美國,美國當然是以自己利益為出發點,何況天助自助者,不是嗎?

葉又說,他以前認為人類文明進化史裡,民主是不可能會倒退的,但是不幸的是,在今天竟然在台灣看見其發生了(意指馬英九以司法手段追殺前朝官員)。

回顧剛過逝的郝柏村,在當行政院長時曾在立法院接受立委謝長廷質詢時說:「在任何情況下我都不接受台獨,這是我的良心。」如同今天仍然活在台灣的諸多退將,毫無民主精神,民主社會的政府是人民的選擇!不管誰執政効忠國家乃軍人之責任與義務!

羅素:教育使人愚蠢

這也印證英國大哲學家羅素(Bertrand Arthur William Russell)說:人生而無知,但並不愚蠢,是教育使人愚蠢。(Men are born ignorant, not stupid. They are made stupid by education)。為什麼李前總統在上世紀末訪美在康乃爾大學演講「民之所欲常在我心」之道理在此!如果中國國民黨繼續讓通匪叛將吳斯懷在立法院,其被台灣人淘汰之日不遠矣!

為什麼西方和日本先進國家認為台灣是第三波民主的典範;應該是指台灣從一個長期威權戒嚴外來政權統治下,和平的轉化為民主社會;對於充滿黨國思想和心中只有中國的舊勢力,台灣人民以耐心開放走向西方民主制度以時間將之淘汰!