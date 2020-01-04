立委黃國昌、高雄市鳳山立委候選人陳惠敏、高雄市議員林于凱等人傍晚直搗慶富大樓直播，續追慶富案，揭露國民黨預計於下週二對慶富案進行選舉操作的假動作。(圖/陳俊廷)

時代力量全台巡迴「百萬人民挺時代力量」活動於今（4）日來到高雄站，立委黃國昌、高雄市鳳山立委候選人陳惠敏、高雄市議員林于凱等人傍晚直搗慶富大樓直播，續追慶富案，揭露國民黨預計於下週對慶富案進行選舉操作的假動作，黃國昌、林于凱呼籲實質追究責任別再打假球，時代力量鳳山立委候選人陳惠敏也直批國民黨連當在野黨監督的能力都沒有。

慶富詐貸案害聯貸銀行團慘賠131億元，其中不乏公股行庫，形同損失由全民共同承擔。林于凱、黃國昌指出，雖然高雄市政府由國民黨韓國瑜主政，但據了解官股的高雄銀行在下週僅將時任總經理王進安移送檢調，卻不對董事陳統民、許立明、李瑞倉、林文淵等人未盡善良管理人義務追究法律責任，黃國昌指韓國瑜競選高雄市長時稱將徹查高銀涉弊，結果一年多過去什麼都沒發生，只有一場打假球大戲，非常離譜。

黃國昌直指慶富案是金權政治的冰山一角，至今沒有任何當初決策放款的董事被追究，他強調，藍綠都有份的事情結果就是藍綠都沒事，這是台灣最大的悲哀，難以向國人交代。對於韓國瑜曾聲稱「貪汙關到死」，黃國昌反嗆請韓國瑜向自己黨主席吳敦義問清楚，2015年吳敦義曾經到過慶富大樓「談了什麼事，帶走了什麼禮物？」黃國昌更挑明直指2012年馬吳競選辦連任辦公室造勢費用就是陳慶男買單，從立法院提出質詢至今，馬吳都不敢回應，全都龜起來。

黃國昌指出，聯貸案在審核通過期間就有關於中央政府公股行庫部分全部都是在馬政府任內，2015第一銀行開始辦獵雷艦聯貸案之時，陳慶男先去總統府參加吳敦義夫婦辦理的國宴，隔天又去拜訪總統府，由副秘書長熊光華接待陳情，雖然熊光華辯解無關獵雷艦案，但陳慶男筆錄清楚說明就是去總統府找熊光華談聯貸案，國民黨不敢追究到底就是因為放款時在馬政府任內從行政院秘書長辦公室喬到總統府副秘書長辦公室。

黃國昌前助理林于凱當選高雄市議員後，也成為高雄市議會慶富案調查小組召集人，林于凱直批如果此事這樣放過，一定會再發生下個慶富案，「因為沒有人需要負責。」林于凱表示，在高銀聽取董事會錄音發現，決策過程完全缺乏嚴謹評估，貸款資金流向也不管，逾期還款也一再同意展延，讓欠貸金額越滾越大，結果詐貸案爆發後，就算拍賣擔保品也仍有7.9億呆帳，等於高銀一年半到兩年的盈餘都賠進去了，公股銀行損失形同全民買單。

林于凱指出，獵雷艦詐貸案的起頭就是高銀，獵雷艦造艦金額上百億，五點三億資本額的慶富公司根本不可能標到，結果慶富集團用子公司借款來給母公司增資，母公司再借款給子公司還款，在半年期間從5.3億元增資到30億元，並利用虛偽增資，成功承接到國防部案子，在繳交17億元履約保證金遇到困難時，2014年11月5日找了高銀，高銀隔天就破例加開常董會，並在4天內通過17億的放貸。

黃國昌表示，2017年九月經濟部、財政部在討論是否紓困時，他馬上跳出來說是財務黑洞，「嫌納稅人賠得不夠多嗎？」後來全國只有高銀繼續幫，林于凱去調閱常董的錄音帶，竟然聽到「慶富一定要救、一定要幫」、「國防部不出來幫忙協調就沒資格當部長」等內容，違背董事善良管理人倫理。

「常董負責決策，獨董負責監察」，但慶富案發生以來，月領十八萬的獨立董事卻一次都沒有組成審計委員會，對本案進行監察、調查會議，而這些董事在金管會報告也完全沒究責。林于凱認為，應該按照調查小組建議結論，針對常董、獨董提起民事求償與刑事背信罪告訴，而不是只對總經理提起行政裁處的追究。

時代力量鳳山立委候選人陳惠敏指出，國民黨四年在野，完全沒有能力提出真正的監督，直到時代力量兩位議員林于凱、黃捷當選之後，才能啟動真正的調查。此外時代力量除了追弊，也協助被欠薪的慶富員工爭取權益，這些都是國民黨沒辦法處理的。