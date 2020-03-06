兩名眾議院外委會成員3月5日發表聲明，對香港當局上週出於政治動機逮捕「壹傳媒」創辦人黎智英、工黨前立法會議員李卓人以及民主黨前主席楊森深表關切。

眾議院外交委員會主席、民主黨籍眾議員恩格爾（Eliot Engel, D-NY）以及委員會首席共和黨議員麥考爾（Rep. Mike McCaul, R-TX）在聲明中說：「雖然香港當局聲稱，對他們的非法集會和恐嚇指控是基於先前的事件，但值得注意的是，黎智英在上週發表的一篇文章中指出，北京的言論自由戰加劇了新型冠狀病毒的流行。」

他們還表示：「如果中國當局認為人們的注意力已從香港轉移，他們現在有機會在不引起國際社會注意的情況下公然違反自己的法律，那他們就大錯特錯了。香港以強大的法治和自治聞名，將香港的法律體系用於政治目的會進一步損害香港的聲譽，特別是針對和平抗議者不分青紅皂白的暴力（行為）仍在繼續而不受懲罰。」

聲明的最後還說：「我們敦促香港政府立即釋放所有因政治動機而被拘留的人」， 「我們作為推動《香港人權與民主法案》通過的國會議員，將繼續審查侵犯香港自治的行為」。

美國國務院也曾對黎智英等人被捕一事表達關切。國務院發言人摩根·奧特加斯（Morgan Ortagus）在一份聲明中稱：「我們對香港著名商人和出版商黎智英（Jimmy Lai），以及另外兩位長期倡導香港公民自由與民主的人士被捕感到關注。我們希望，香港當局不要出於政治目的而有選擇地執法，並希望港府秉持維護法治和維護港人普遍享有和平集會和言論自由權利的精神，公正透明地處理案件。」

中國外交部發言人趙立堅曾對此「表示強烈不滿和堅決反對」，稱美方是在「粗暴干涉香港事務」。

黎智英、李卓人和楊森於2月28日被警方拘捕，案情指三人在去年8月31日反送中運動期間參與非法集會，當中黎智英又被控在2017年涉嫌恐嚇記者。警方表示會起訴三人，今年5月5日會在法院應訊。