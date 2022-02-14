烏克蘭總統澤倫斯基（Zelenskiy）2月13日獲美國總統喬·拜登保證，華盛頓將致力於「烏克蘭的主權和領土完整」。圖／擷自公視新聞影片

美國總統喬·拜登週日向烏克蘭總統沃洛蒂米爾·澤倫斯基保證，華盛頓將致力於「烏克蘭的主權和領土完整」，儘管美國表示，俄羅斯入侵烏克蘭的威脅在未來幾天將成為一種「明顯的可能性」。

拜登在華盛頓郊外的戴維營總統休養地與這位烏克蘭領導人通了電話，這位美國領導人正在那裡度過週末，因為西方官員越來越擔心俄羅斯總統普丁可能會在未來幾天內，也可能在周三之前襲擊這個曾經的蘇聯共和國。

白宮在一份聲明中表示，拜登「向澤倫斯基（Zelenskiy）明確表示，美國將與其盟友和夥伴一道，對俄羅斯對烏克蘭的任何進一步侵略作出迅速、果斷的反應。」

然而，拜登排除了在俄羅斯入侵的情況下派遣美國軍隊與烏克蘭人並肩作戰的可能性，同時發誓要實施「迅速而嚴厲」的經濟制裁。

白宮表示，拜登和澤倫斯基「同意繼續進行外交和威懾」以應對莫斯科入侵的重要性，儘管西方對普丁的外交姿態迄今未能結束僵局。

拜登的國家安全顧問傑克·蘇利文（Jake Sullivan）告訴CNN的《國情咨文》（State of the Union）節目，美國無法預測俄羅斯是否會在本週或北京奧運會後入侵，但「很有可能會採取重大軍事行動」。

雖然美國幾個月來一直警告俄羅斯可能發動襲擊，但蘇利文說，「在過去幾天裡」，莫斯科加快了軍事集結。

拜登週六與普丁通了一個小時的電話，警告這位俄羅斯領導人入侵烏克蘭將造成「廣泛的人類痛苦」。拜登說，美國及其盟友仍然致力於通過外交手段結束危機，但」對其他情況也有同樣的準備」

俄羅斯表示，拜登繼續未能解決莫斯科的主要安全關切，包括排除烏克蘭可能加入由美國領導的30國北約軍事聯盟。

西方盟國排除了俄羅斯對北約成員資格的否決權，認為這是不可能的，但表示他們願意就其他安全問題進行談判，比如在距離俄羅斯最近的北約國家部署導彈，以及北約部隊的訓練演習。

莫斯科軍隊現在已經用超過13萬兵力包圍了烏克蘭大部分地區。美國敦促所有居住在烏克蘭的美國人立即離開，國防部撤出了160名協助基輔政府的軍事顧問。

蘇利文說，美國認為，俄羅斯的攻擊可能首先是一連串的導彈和空中轟炸，然後是地面入侵。

「平民可能會被殺害，無論其國籍如何，」他說。

許多國家已命令其外交人員離開烏克蘭首都基輔，而一些國家則在烏克蘭西部城市利沃夫的領事館保留較少人員，該市靠近波蘭邊境。

由於迫在眉睫的戰爭威脅，幾家國際航空公司已停止飛往烏克蘭，儘管烏克蘭表示尚未關閉領空。

荷蘭航空公司週六表示，已取消飛往烏克蘭的航班，直至另行通知。

荷蘭對烏克蘭領空潛在危險的擔憂高漲。2014年，一架馬來西亞客機在俄羅斯支持的叛軍控制的烏克蘭東部地區上空被擊落，機上298人全部遇難，包括198名荷蘭公民。

烏克蘭包機航空公司SkyUp週日表示，該公司從葡萄牙馬德拉飛往基輔的航班被改飛摩爾多瓦首都基希訥烏。此前，擁有該公司飛機的愛爾蘭租賃公司表示，該公司禁止在烏克蘭領空飛行。