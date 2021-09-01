匈牙利首都布達佩斯市長卡拉松尼（Gergely Karacsony）8月30日在臉書上說，匈牙利國家選舉委員會（National Election Committee）批准他提出的在布達佩斯修建中國復旦大學分校的計劃舉行全民公投的建議。圖／擷自卡拉松尼臉書

匈牙利選舉部門批准就在首都修建中國復旦大學分校的計劃舉行全民公投。

匈牙利首都布達佩斯市長卡拉松尼（Gergely Karacsony）8月30日在臉書上說，匈牙利國家選舉委員會（National Election Committee）批准他提出的就在布達佩斯修建中國復旦大學分校的計劃舉行全民公投的建議。

卡拉松尼說，如果國家選舉委員會的決定沒有在法庭上受到挑戰，下個月就會開始徵集簽名。如果能夠徵集到20萬個簽名支持，就將啟動全民公投程序。

公民將被問及他們是否希望廢除匈牙利議會今年稍早通過的一項批准建立復旦大學分校的法律，總理歐爾班領導的公民聯盟（Fidesz）在議會佔多數。

公民聯盟的議員們6月以壓倒性的多數投票通過把多瑙河沿岸的幾塊地捐給復旦匈牙利大學基金會（Fudan Hungary University Foundation），用來建設這所大學。

匈牙利政府利用一家中國銀行提供的15億美元的貸款在2024年前修建復旦大學分校的決定讓民眾擔心此類項目會對匈牙利的高等教育產生長期的影響。布達佩斯已經出現過幾次示威，批評政府公開親近北京。

政府爭辯說，建立復旦大學分校會讓匈牙利和國際學生獲取高質量的教育資歷。但批評人士擔心，這個項目缺乏透明度和學術自由。

今年46歲的卡拉松尼將在明年初的選舉中挑戰歐爾班。

歐爾班今年58歲，2010年開始擔任總理。他支持復旦大學分校項目，面對要求就此事舉行公投的呼聲，歐爾班表示，只有在復旦大學分校項目的最終計劃在2022年年底公佈之後才應該舉行公投，態度出現軟化。



今年6月5日，匈牙利布達佩斯發動一場（反復旦大學建校）大示威，布達佩斯市長卡拉松尼（Gergely Karacsony）上台演講。圖／擷自公視新聞影片