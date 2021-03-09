中國國旗在香港特區政府辦公樓外飄揚。圖／擷自香港有線新聞影片

香港公務員事務局局長聶德權星期一（3月8日）表示，有100多至200名公務員沒有簽署擁護《基本法》和效忠香港特區的聲明，這些人或需離開公務員隊伍。

他還表示，目前尚未掌握未簽聲明公務員的具體數字及所屬部門。

聶德權說，若公務員拒絕簽署聲明以接納及承擔基本責任，政府就會對他們失去信心，因此會按機制跟進，安排他們離開公務員隊伍。

根據香港公共事務局的統計資料，香港目前有超過17萬名公務員，其中還不包括法官及司法人員、廉政公署人員和香港駐外地經濟貿易辦事處在當地聘請的人員。

香港政府此前要求公務員簽署聲明擁護《基本法》、效忠香港特別行政區、盡忠職守和對香港特區政府負責。受聘擔任高級職位（如部門首長）的公務員還需宣誓。

聶德權在接受互聯網媒體香港01採訪時表示，簽署聲明是公務員的基本責任。大部分同事已簽署聲明，清楚和接受有關責任，「如果有他們不能接受的，他們離開政府，是他們本身的選擇，對公務員團隊來說都不是一件壞事」。

報導說，聶德權還表示，留在公務員團隊的同事都清楚知道職責所在，即在服務好市民的同時，落實好「一國兩制」方針。

中國國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍上個月表示必須始終堅持「愛國者治港」。他說，國家允許有不同政見，但絕不能允許有人做「損害中國共產黨領導的社會主義制度的事情」。「愛國者」 必須真心維護國家主權、安全、發展利益，且尊重、維護國家的根本製度和香港的憲制秩序。

聶德權對香港01說，在所有國家和地區，要求管治者愛國根本不是一個爭議性議題，因這是理所當然的。

報導還說，聶德權認為，公務員團隊要清晰知道和接受，愛國家就是愛中華人民共和國，中華人民共和國的執政機關就是共產黨。他強調高級公務員需負起更大責任，所以在準確理解和貫徹「一國兩制」的方針上更為重要。

中國國務委員兼外交部長王毅星期日表示，完善香港特區選舉制度，是落實「愛國者治港」，推進「一國兩制」事業、保持香港長治久安的實際需要」。他還說，香港是中國的一部分， 「愛港和愛國是完全一致的」。

香港2019年曾爆發大規模反政府抗議活動，北京希望確保此類騷亂不再發生。去年6月，北京頒布《國家安全法》，根據該法，任何人組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一的行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即屬犯罪。任何人煽動、協助、教唆、以金錢或者其他財物資助他人分裂國家、破壞國家統一，即屬犯罪，情節嚴重的，處5年以上、10年以下有期徒刑；情節較輕的，處5年以下有期徒刑、拘役或者管制。