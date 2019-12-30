時代力量不分區立委候選人排名第一的陳椒華與其先生奇美醫院鄭哲舟醫師昨在高雄微微笑廣播網與陳永興-「聽醫生講看覓」。陳永興肯定陳椒華是具專業與捍衛正義的勇氣，盼正義前行！政黨票⑥時代力量。(圖/林崑峯)

2011年3月環保聯盟前會長陳椒華為了保護水源地，反對永揚垃圾掩埋場興建，因此遭受黑道暴力毆打。陳椒華，在保護烏山頭水庫的抗爭中，黑衣人持槍恐嚇，甚至遭鐵條毆打，環團夥伴因此稱其為「鐵娘子」….

陳椒華在微微笑廣播網與陳永興-"聽醫生講看覓"分享其由環保運動到此次披褂時代力量不分區立委候選人的心境轉折。談及永揚案擋人財路被打傷一事，陳永興也提及其2002年6月在擔任高雄市衛生局長時，因為重罰賣偽藥的藥商，被人埋伏追殺的事件。陳椒華會後在臉書說：「我與陳醫師都選擇繼續為台灣努力，我們也都不怕惡勢力」！

(YOUTUBE/華視)

(YOUTUBE/公視)

尤值一提的是南部反空污大聯盟與多個來自高屏、台南的團體和居民，29日包車北上前往總統府請願，盼總統回應南部環團所提的訴求。聯盟下午也參加台北反空污抗暖化大遊行，訴求「南北呼吸要平權，終結重北輕南的天空」。為此，陳椒華在電台訪談後，隨即趕往台北參與反空汙遊行。

時代力量不分區立委候選人排名第一的陳椒華與其先生奇美醫院鄭哲舟醫師昨在高雄微微笑廣播網與陳永興-「聽醫生講看覓」。陳椒華、鄭哲舟與陳永興三人大學生涯都系出高醫，當天現場電台直播，今30日影音在民報完整播出。

陳椒華高醫藥學系畢業、清華大學輻射生物研究所碩士，1984〜1990食品工業研究所副研究員，現職嘉南藥理大學食品科技系副教授。陳椒華投入環保運動因受林義雄感召一路由反核苦行、走到致力基層的環保紮根教育與環保運動的最前線！曾任反核四公投執委、台南環境保護聯盟理事長、台灣環境保護聯盟 理事長、台灣電磁輻射公害防治協會理事長、社團法人台灣水資源保育聯盟理事長、南部反空汙聯盟總召….等領導眾多環保運動。其長期關心環境議題，備受關注的高雄馬頭山廢棄物掩埋場案，陳椒華也以其專業提供其在環評地下水的調查意見，該案現已被撤銷。

陳椒華昨在電台訪談中特別提及宜蘭員山鄉水資源未設保護區的不當，曾任宜蘭羅東聖母醫院擔任院長的陳永興也有感呼應並舉金車在員山釀酒(金車宜蘭威士忌酒堡)與當地也有飼養鱘龍魚就因水好，倘水資源被破壞，也會影響當地產業發展；提及高屏溪，陳椒華說，很遺憾，全台灣最不好的所在….現在的汙染主要非來自過去的養豬而是工業汙染與水源破壞，所以水源區的管理非常重要。

(※附註 陳椒華臉書影片說明：感謝深溝水源生態園區李光平老師解說，讓我們認識宜蘭深溝珍貴湧泉，本湧泉可提供宜蘭市及鄰近鄉鎮飲用水，然而業者竟不顧水源重要，竟要在鄰近區域進行30公頃大規模採礦，請礦物局應撤案！請自來水公司反對！)

南部空汙嚴重，根據醫學及公衛調查報告統計南部肺腺癌發生率高出北部15倍之多，陳椒華認為空汙嚴重，主因工業區法規未訂定總量管制，而總量管制需參考健康風險評估與流行病學研究……..

「從環運健將到未來進入國會是另一艱鉅的挑戰」。陳永興肯定陳椒華是具專業與捍衛正義的勇氣，盼正義前行！政黨票⑥時代力量。

※完整內容上網影音

※附註 陳椒華臉書影片說明：感謝黃淑梅導演十多年來的紀錄報導，讓自救會及椒華的努力被看到！時力徵召椒華擔任不分區，讓南部的水及空氣汙染被重視！為保護珍貴水資源，椒華協助自救會對抗台南永揚掩埋場案、龍崎歐欣案及高雄馬頭山富駿案環評，守護環境不退卻；為減少空污，椒華參加環評會發起遊行，請大家支持肯定，支持時代力量，支持椒華！