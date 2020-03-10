義大利武漢肺炎疫情慘重，確診人數飆破9千人，當地政府原本僅封城北義試圖阻止疫情蔓延，9日晚間再度將封城區域擴及全國，義大利總理孔蒂（Giuseppe Conte）表示，義大利全境已無所謂紅色警戒區，希望大家為義大利盡一份心力，「待在家裡」。

武漢肺炎狂襲歐洲地區，災情最慘重就是義大利，8日宣布北義封城，人們不得隨意出入全國最富裕的倫巴底大區（Lombardy）和另外4區的14省，封城範圍涵蓋帕瑪（Parma）與里米尼（Rimini）等城市所在的北部，遭封鎖區域是義大利人口稠密且最富有地區，約1600萬人受影響，將近義國1/4人口。

由於屬於「軟封城」措施，阻止不了民眾出城，許多民眾猶如逃難式的攜家帶眷前往其他城市避難，病毒繼續隨處傳播，9日武漢肺炎確診案例達9172例，比前一天爆增1897例；死亡案例達463起，比前一天增97起。

隨著疫情延燒，義大利總理孔蒂再度簽署全義封城令，從10日凌晨起生效至4月3日，內容只有一條，將8日起在北義重災區執行的封鎖令擴大到全國，同時宣布全義的所有體育賽事都將暫停，義甲足球冠軍賽確定取消，這是繼1915年第二次取消比賽，當時為第一次世界大戰爆發。

義大利的禁令以軟封城為主，全義學校延長停課到4月3日，教堂內的彌撒儀式、宗教活動也暫時取消。全義的餐廳和酒吧營業時間限時為上午6點到晚上6點，晚上6點後必須關閉，營業時間人與人必須「保持1公尺以上距離」。