民進黨已淪為蔡英文閨房內的花瓶，呼籲台灣選民下架民進黨，區域立委全力支持喜樂島聯盟和一邊一國黨候選人，政黨票投给喜樂島聯盟和一邊一國黨。圖／林冠妙、喜樂島聯盟，民報合成

蔡英文全面執政以來，權力已經使她完全腐化，使她把「連任」當成做為總統的責任。她不是為了台灣長久的光明前途，也不是為了台灣人民的幸福。而是為了要佔據總統的位置去維持和享受無上的權力，保護她自己和她的共犯結構的權利。她不只是背叛民進黨的黨綱，她更分裂吞食了民進黨，她卻緊緊擁抱這個流亡政府「中華民國」神主牌，建立了她的英派華獨黨。

她收編社民黨和綠黨等本土小黨，分裂了時代力量，以期能連任和完全執政，屆時臣服她裙下。多年來，她一再辜負我們本土台派民眾對她的奉獻和殷殷期待。現在，為了選票，她大唱芒果乾亡國感來綁架我們。寧為良知、公平正義和真理 ，我們不支持蔡英文連任。

一黨獨大不是正常民主機制

為了建立台獨建國的真正政治基礎，喜樂島聯盟曾提名呂秀蓮、彭百顯參選總統、副總統。但在蔡英文英派民進黨阻擾下，連署人數不夠而無法參選。所幸，堅持台灣獨立建國，正名制憲，修正公投法還權於民的喜樂島聯盟和一邊一國黨，也提名立委候選人參選，以期進入立院，一方面監督執政者，另一方面培養厚植台獨建國政治實力。

一黨獨大不是正常的民主機制，沒有獨立建國意念，當年背台灣人建國十字架的民進黨，已經淪為蔡英文閨房內花瓶。所以，我們呼籲台灣選民下架民進黨，區域立委票全力支持喜樂島聯盟和一邊一國黨候選人，政黨票投给喜樂島聯盟和一邊一國黨。

下架英派民進黨，區域立委票全力支持喜樂島聯盟和一邊一國黨候選人，政黨票投给喜樂島聯盟和一邊一國黨。