美國眾議院今議長南希·裴洛西（Nancy Pelosi）表示，台北法案獲得通過，就是國會向世界傳達，美國始終與台灣站在一起。圖/擷取自Nancy Pelosi臉書

美國眾議院今天以無人反對的壓倒性票數通過台北法案，議長南希·裴洛西（Nancy Pelosi）立即發表聲明，指出美國國會自豪地與台灣站在一起，台灣是重要盟友及民主夥伴，台北法案獲得通過，就是國會向世界傳達，今天及每一天美國都與台灣同在(America stands with Taiwan)。

裴洛西在聲明中指出，「幾十年來，美國國會在兩黨和兩院制的基礎上自豪地與台灣站在一起，台灣是該地區的重要盟友和重要的民主夥伴。今天，國會通過《台北法》，再次重申我們對自由，開放和民主台灣的堅定支持。」

她說，《台北法案》通過維護和提升台灣在國際舞台上的地位來慶祝和支持台灣對民主的承諾。美國必須鼓勵我們的盟國和夥伴加強與台北的外交關係，並確保台灣在包括聯合國在內的國際決策桌上享有一席之地。

裴洛西強調，「今天及每一天，國會繼續向世界傳達一個信息，就是美國與台灣站在一起。」這項重要的立法現在將交到總統川普的辦公桌上，希望能夠迅速簽署。

科羅拉多州共和黨籍參議員，也是法案原始提案人Cory Gardner,也強調，美國應該使用所有的工具來支持台灣在國際舞臺上的地位，這個不分黨派的立法要求以全政府方式來加大我們對台灣的支持，它也將發出一個強烈的資訊，告訴那些國家支援中國削弱台灣的行動將帶來後果。他強調，將繼續在美國法律規範下為台灣及台灣人民發聲。

另一位參議院提案人民主黨參議員Chris Coons則說，眾議員通過這個重要立法將協助強化台灣的民主發展、自由市場經濟以及在世界舞臺上的地位。

提案人之一的德州民主黨眾議員Vincent Gonzalez表示，美國與全世界民主體制都應該對中國壓迫台灣的行徑感到擔憂。他強調，自己與台灣戰再一起，很榮幸支持台北法案的通過。