路透社調查發現，這其實是2018年中國爆發非洲豬瘟過程的重演，中共在兩次重大疫情採取的做法驚人相似。圖／公有領域，取自維基共享資源

新冠病毒疫情爆發之初，中國官方封鎖消息，打壓洩露真相者，導致疫快速擴散，給中國人民帶來巨大生命和經濟損失。

路透社調查發現，這其實是2018年中國爆發非洲豬瘟過程的重演，中共在兩次重大疫情採取的做法驚人相似。

在2018年到2019年爆發的豬瘟疫情中，中國的生豬業遭到滅頂，4.4億頭生豬存欄被消滅過半，全球生豬市場縮小了1/4，導致全球豬肉價格大幅度上漲，食品通脹上漲到8年來的最高水平。

路透社說，像這次新冠病毒襲擊中國之後又陸續攻陷世界許多國家一樣，兩年前發生那次豬瘟也突破了中國國界，蔓延到亞洲10個國家。那次豬瘟疫情之所以得以迅速蔓延至全國，一個主要原因是中國疫情上報機制不暢通。

路透社引用常駐北京的獸醫專家韋恩·約翰森的話說，缺乏可靠信息，讓農民、行業和政府無法了解疫情擴散的方式和迅速擴散的原因，無從制定有效的防控措施。

河南一位姓趙的農戶在接受路透社採訪時說，地方官員拒絕接受他反映的有關養豬場有很多豬死亡的說法。這個農民轉述這位官員的話說，「我們這裡沒有一例非洲豬瘟病例，如果（你）報了，我們就有一例了。」結果，病毒擴散，這位姓趙的農戶養的所有的豬都死了。

中國發現第一例非洲豬瘟病例是在2018年8月1日，在遼寧瀋陽附近的一個農場。兩週後，1000多公里以外的黑龍江又出現了一例。那裡的肉類加工企業萬州國際在購買的生豬中發現了病豬。獸醫專家約翰森說，中國政府又等了兩個星期才採取措施，停止了這個地區的豬肉出口。

路透社說，在豬瘟疫情爆發的頭四個月裡，北京幾乎每天通報豬瘟病例，而與此同時，病毒卻大行其道，從東北南下到華中地區，向西進入四川，而在2018年底進入廣東。

病毒傳播途徑是長途運輸，生豬把病毒從一個地方傳播到另一個地方。另外，病毒在車輛和工具上可以存活兩個星期，接觸者都有可能感染。

路透社說，中國在記錄疫情發展方面，工作做的非常粗糙，好幾個養豬大省，如河北、山東和河南，竟然沒有疫情記錄。

河南有六個養豬場告訴路透社，他們在2018年和2019年上半年都上報過疫情，但負責官員從來沒有前來做過病毒測檢。路透社的研究發現，地方政府不願意上報疫情跟國家制定的相關政策有關。

2015年頒布的豬瘟應對條例規定，凡是發現有病毒的養豬場以及該豬場周圍3公里以內的所有豬場，所有生豬都必須殺掉。

規定的補償辦法是：每殺死一頭豬，補償800到1200元人民幣。其中40%至80%由國家支付，其餘根據各地情況，由地方支付。

但實際上，很多農戶反映，他們從來都沒有收到規定的補償金。這個情況，路透社說，迫使很多農民都不願意在第一時間上報，而是等到病毒症狀明顯的時候才上報。