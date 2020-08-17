8月14日，李登輝先生火化，化成千風，守護台灣，成千上萬民眾主動到台北賓館悼念，證明他對台灣貢獻大於傷害，但是，總有一小撮由藍轉紅的「鄭惠中們」，在靈堂潑漆，做出很失格的行為。可惜，國民黨保持沉默，更顯出內心愛恨兩難，我稱之為「李登輝情結」。

國民黨內鬥失去政權

2000年，國民黨失去政權，黨內菁英把責任歸咎李登輝，恨李登輝入骨，李登輝推動台灣主體運動，也使國民黨黨內中國人火大，李登輝推動族群平等，也使很多高級外省人叫苦連天，這些通稱為「恨李登輝情結」，所以才有鄭惠中這種咖。

國民黨人似乎忘了2000年政權轉移，真正原因是連宋相爭，阿扁得利。如果當時國民黨內建制派菁英，稍微有點理性，不要逼宮，逼走李登輝，今天，國民黨很可能就轉型為台灣國民黨，深根本土，國民黨也不至於淪落到今天，遭受黨內中國因素綁架，只能靠紅色媒體幫忙洗腦一堆腦殘者，國民黨連一個中國黨的帽子也無法脫下來，簡單說：缺乏李登輝的膽識。

全世界所有威權政黨，多數是因為流血革命而下台，政黨和平轉移政權相當少見，卻發生在台灣，這是台灣人的幸運，但是，也因為「寧靜革命」，沒有槍聲，台灣人也面對國民黨最漫長的告別，至今國民黨還是死不掉，變成台灣建國的隱患，這也是命運的安排。如今，國民黨對內還是代表中國利益的黨，只要從馬英九的言論就可以知道，關心中國勝於關心台灣，對中國感情太深沉，以致於失去可以批判中共的道德距離。



前總統李登輝為台灣社會帶來真正平等。圖／擷自李登輝基金會，資料照

李登輝推動族群平等

台灣人必須感謝李登輝，不只是他把威權政體轉變成民主，而且沒有流血，讓台灣人找到身分認同，更重要的是：李登輝為台灣社會帶來真正平等。戰後國民黨統治台灣，和共產黨統治中國，手法差不多，口裡說：「大家都是中國人」，但是，卻執行差別待遇，至今，共產黨統治下，城鄉待遇不同，少數民族被冠上中國人名稱，卻連境內旅行自由也不平等，新疆和西藏，沒有批准路條，依然寸步難行，更不用說其他待遇了。

國民黨到台灣後，先執行眷村隔離政策，接下來就是省籍差別待遇，國民黨違反普世通行的屬地原則，身分證還弄出籍貫欄，把台灣生的人民，轉變成跟隨父親的外省籍貫，為了維持外省人口很多的假象，維持籍貫還有機會鯉躍龍門，因為可以遞補死亡的國民代表，所以就傳出在市場賣麵的退伍老兵突然接到命令，遞補該省的國大代表，這種荒誕故事，過去一演再演。

太平洋戰爭結束後，台灣人口六百多萬，加上1949年大撤退，兩百萬國府軍民陸續抵台，人口來到800萬人，國府號稱200萬，其實只有100多萬人，因為，1950年國府在台灣實施第一次全全國性高補考公務員名額，根據統計：台灣人籍貫佔了87%，但是，外省籍貫13%，可是從錄取率來看，台灣只能分配到2%到4%公務員，外省籍卻可以分配96%以上，意思就是外省人要當公務員很容易，這個結果形成政府部門公務員幾乎是外省人，俗稱：「外省統治階層，台灣人只能當奴才」，用這句話形容當時情況，一點也沒有錯。國府剛剛佔領台澎兩地，只有極少數蔣介石看上的台灣人，可以進入高層，稱為「半山」，例如：連戰的父親連震東、黃朝琴、謝東閔，台灣人要出頭很難，到了蔣經國時代開始檢討，所以才有所謂「吹台青」政策，提拔台灣人進入統治階層，但是，真正讓台灣人得到平等待遇的，卻是李登輝。

1992年，李登輝第一任任期，在此之前，他是以繼任方式延續蔣經國政權，李登輝上任先挑戰廢除萬年國民大會，接下來就是對高普考制度改革，廢除省籍差別待遇，包括選舉制度，也一律公平，這一年，卡住台灣人頭上枷鎖，終於打破，卻已經過了42年。今天很多本省公務員家庭，生活可以維持小康，最應該感謝就是李登輝，相反的，自認高級外省人的當然對李登輝很火大，這也是人之常情。

李登輝走完輝煌生命，蔣經國有識人之明，今天台灣可以安定發展，來自公平的族群制度，這是李登輝的恩賜，還是一句：感謝李登輝。