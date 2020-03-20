陣前不換將，可以理解。但全台封閉外國人入境，龐大留學生返台後續影響，經濟紓困振興千頭萬緖。人民自由必須限制，相關司法丶治安部門牽會甚廣，唯有最高行政首長才能全盤調動。圖／擷自蔡英文臉書

第二波新冠狀病毒來勢洶洶，改自歐美地區侵入，台灣確診數超過百位，採取全面鎖國政策。由於諸多限制人民權利措施，引發法律適用討論，是否頒布緊急命令，仁智互見，背後涉及防疫指揮官與最高行政首長的權責問題。

此次疫情，由中國大陸引發，遍及全球，規模之大，被視為1918以後人類最大疫情，而且方興未艾，不知何時結束。台灣在第一波疫情，表現可圏可點，備受國際社會肯定。專業領軍，政治擺一邊，係正確方向，但是未來疫情發展及其影響，已經超過2003SARS肆虐，除了單純的醫療防疫，政治丶經濟丶社會等問題，己非衞生福利部長兼防疫指揮官可以獨撐。

以是否頒布緊急命令，或現行傳染病防治法及紓困特別條例，由防疫指揮官採取必要措施限制人民遷徙，即是必須正視課題。防疫如作戰，防疫指揮官依據法律，以專業能力衡量局勢，作出決策，無可厚非。但是此次疫情及後續衝擊，已是全球危機丶國家安全層次，任何民主國家必然由最高行政首長，站在第一線，指揮因應。美國川普總統一度委由副總統彭斯負責疫情防治，美國疫情擴大，川普總統當然親上火線。內閣制國家的英國強生首相等亦然。

最高行政首長應站在第一線

台灣疫情進入新的階段，為數不貲的海外歐美留學生紛紛返台，如何因應，即是最高行政首長必須肩負責任，親自處理。股市狂跌，不少行業重創，各級學校上課與否，人民生活方式大幅受到影響。陳時中部長近兩月來表現傑出，國人高度信任，繼續領導防疫中心，依照醫療專業，對抗疫情，陣前不換將，不言而喻。但是是否全台封閉外國人入境，龐大留學生返台後續影響，經濟紓困振興千頭萬緖。疫情期間，人民自由必須限制，相關司法丶治安部門，唯有最高行政首長可以全盤調動。

其實2003SARS期間，行政院長親自擔任防疫及紓困委員會召集人，行政院副院長及前衛生署長李明亮分任副召集人，李明亮兼防疫指揮官，兩位分別負責第一線醫療防疫及後勤支援及非醫療事務整合。此次新冠狀疫情，台灣確診及死亡，迄今仍較SARS期間少，但是第二波衝擊，不可低估。衍生的問題，則有過之而無不及。最高行政首長，不論總統或行政院長，應該參照SARS模式，親自擔任召集人。

九二一大地震，頒布緊急命令，目前疫情或許不能等量齊觀，但是第一階段因應中國大陸的作法，已經無法全部移植第二階段的來自歐美。全球性挑戰前所未有，疫情所帶來國家的諸多問題，雖然穩定民心十分必要，但是執政者必須嚴肅面對。最高行政首長與防疫指揮官有別，適逢蔡英文連任，即將就任，相信執政團隊有周全因應對策。