在港版國安法實施後，7月4日首個美國獨立日，網民號召當日下午到金鐘花園道美國駐港澳總領事館外慶祝。大批警員在領事館外布防，禁止參與慶祝的人士展示大型美國國旗，多名市民被截查。積極參與國際遊說的香港眾志前秘書長黃之鋒表示，難以預估計如何在香港以「不犯法」為前提繼續國際遊說工作，因為觸犯港版國安法沒有明確的定義，他強調會抗爭到底。

黃之鋒出席九龍東民主派立法會初選論壇後會表示，「港版國安法」實施之後，香港本地定居的政治人物要爭取國際關注，必然會面對更大的掣肘、威脅及壓力，他深信身處海外投入國際戰線的抗爭者，包括前香港眾志創黨主席羅冠聰、前常委敖卓軒、去年闖入立法會的梁繼平等，都會繼續推動國際關注香港。

黃之鋒坦言，他身處香港面對「港版國安法」的威嚇是存在的。

黃之鋒說：對我來講，當然這個威嚇是存在的，這個是關乎於我本人會不會「被送中」，也關於我本人會面對什麼程度的威嚇，會不會被嚴刑逼供、終身監禁等等的狀況，再不是憑空幻想，但未來的抗爭我都會同香港人共同進退。

黃之鋒表示，難以估計如何在香港以「不犯法」為前提繼續國際遊說工作，因為觸犯港版國安法沒有明確定義，他強調會抗爭到底。

黃之鋒說：今日政府可以說「光復香港、時代革命」是禁語，明日它可以說「五大訴求、缺一不可」是敏感詞，他朝可以連「香港人加油」都被視為港獨的延伸，所以根本上我們不知道政權的紅線、灰線定在哪裡，但「一息尚存、抗爭到底」。

黃之鋒表示，白色恐怖瀰漫之下「焚書」已經發生，「坑儒」也陸續上演，他認為目前公共圖書館覆檢他2013年出版的書籍，當時雨傘運動還未發生、香港眾志還未成立，他亦未參與任何的國際工作，當時的他只不過結束反國教運動還不到一年的少年，書中只是記載反國教運動的心路歷程，他認為事件反映港版國安法並非只是影響「一小撮人」。

黃之鋒說：如果連那本書都說是挑戰（中國）主權、憲法，這個更加證明國安法根本就不是影響「一小撮人」，而是根本上這個就等如是真人版的」圖書館戰爭」全面發生，未來審查、白色恐怖只會更加常見，但是無論如何我相信繼續去抵抗是非常關鍵，所以我們是要嚴正地去慎重對待，到底9月6日的立法會選舉會不會取消呢﹖這個是未知之數，但是7月11日的選舉（民主派初選）既然仍然發生的話，我相信初選出來投票，就是證明香港人未投降，初選出來投票亦都是讓北京知道，香港人仍未選擇卑躬屈膝。

黃之鋒表示，擔心當局會以港版國安法打擊民主派7月11及12日舉行的立法會選舉初選，可能會在投票站作出阻撓，他強調這次民主派初選是在港版國安法實施後，展現香港人仍然願意抵抗的決心。