今年國際航空業面臨高油價考驗，航空燃油均價較去年同期暴漲近六成，華航、長榮航前三季燃油成本合計增加逾450億元，獲利卻不減反增，兩家公司歸屬母公司稅後淨利合計達299.15億元。隨著高階旅運需求升溫、AI伺服器出貨暢旺，過去容易受油價波動牽動的航空業，正在改變獲利結構。

「過往航空燃油價格在135美元以上，公司容易呈現虧損的狀態，今年為什麼還可以獲利？」華航日前召開法說會，有法人直接點出航空業今年面臨的特殊現象，也揭開航空雙雄營運表現背後值得關注的變化。

今年前三季，華航合併營收達1,859.4億元、年增20％，營業淨利157.7億元，歸屬母公司稅後淨利110億元，與去年同期持平，每股盈餘（EPS）1.8元；長榮航合併營收則達1,943.8億元、年增19.5％，營業淨利263.39億元，歸屬母公司稅後淨利189.15億元、年增2.3％，EPS達3.5元。

燃油成本暴增逾450億 航空雙雄獲利守穩

航空雙雄能交出這樣的成績單並不容易。今年前三季，華航航空燃油均價達每桶135.8美元、年增58.1％，儘管用油量僅增加約1.5％，燃油成本仍暴增212.4億元、達570.8億元，油料費用占個體營業成本比重也從去年同期的30％攀升至38％。

長榮航同樣面臨高油價壓力，前三季航空燃油均價達每桶135.2美元、年增57％，加上用油量增加4％，即使有8.49億元燃油避險收益，燃油成本仍高達636.45億元、年增61％，較去年同期增加約240億元。

面對高油價，華航經營團隊指出，今年仍能維持獲利，主要受惠於收入結構、收益品質及營運韌性提升，不僅客貨運價量齊揚，高艙等收入也明顯增加，透過收益管理、航網配置及成本控管，緩解油價上漲帶來的衝擊。

以華航個體營運表現來看，前三季客運收入年增12.6％，客運承載率及單位收益同步提升，其中高艙等客運收入年增16％、達223億元；貨運收入則年增29.3％，單位收益更大幅成長23.9％，達2023年以來最高水準。

營收規模相近 長榮航獲利卻是華航1.7倍

不過，仔細比較航空雙雄的成績單，兩家公司前三季合併營收僅相差84.4億元，歸屬母公司稅後淨利卻相差79.15億元，長榮航獲利約為華航的1.72倍，營業利益率也達13.6％，高於華航的8.5％。

從營收結構來看，華航擁有較大規模的全貨機機隊，貨運是重要營運支柱，長榮航則在長程客運市場累積深厚優勢，美洲及歐洲航線合計貢獻近六成客運收入，搭配高階商務客群及跨洲際轉機需求，形成不同的營運特色。

今年前10月，長榮航客運收入達1,348億元、年增15.7％，創歷年同期新高，在客運運能僅增加5.2％的情況下，載客人數成長8.2％，單位收益也提升5.9％，客運承載率則增加3.1個百分點、達81％。

長榮航經營團隊指出，今年3月受中東地緣政治衝突影響，部分跨洲際旅運需求轉向長榮航，帶動當月客運承載率衝上89％；即使進入9月傳統淡季，單月客運收入仍達119億元，較去年同期大幅成長近三成。

不過，兩家公司旗下子公司、機隊配置及成本結構各異，獲利差距並非單一客貨運策略就能完全解釋。

高油價下的航空雙雄成績單。（AI生成）

高油價恐成常態 航空雙雄加速機隊更新

展望明年，高油價仍是航空業難以迴避的挑戰。長榮航財務本部副總經理蔡大偉指出，儘管近期中東原油供應逐步恢復，美國原油及成品油庫存增加，讓油價承受下行壓力，但地緣政治及航運風險仍存，預估未來航空燃油價格將在每桶140美元上下波動。

為降低油價波動對營運的影響，航空雙雄也加速推動機隊更新。華航中長期規劃配置84架新世代客機，逐步汰換老舊機型；長榮航明年則將迎來首架A350-1000客機，並持續引進787系列客機，藉此降低單位油耗，同時提升長程航線產品競爭力。

長榮航總經理孫嘉明表示，明年長程航線票價可望維持穩健，短程航線則將視各區域市場需求調整，整體對明年客貨運市場仍維持樂觀看法，但會審慎因應市場變化。

從航空雙雄今年的營運表現來看，高油價雖仍是最大成本壓力之一，但隨著高階旅運及科技產品空運需求增加，航空公司已有更多抵禦成本波動的手段。接下來，能否延續高收益客貨運表現，將是明年獲利能否更上層樓的關鍵。