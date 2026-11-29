AI熱潮不只讓台灣科技業賺得盆滿缽滿，也為航空貨運市場帶來新一波榮景。長榮航總經理孫嘉明透露，目前亞洲飛往美國的貨機幾乎班班滿載，為搶攻AI伺服器及高階電子產品運輸商機，長榮航已啟動3架客機改貨機計畫，華航也持續擴大全貨機布局，就連貨運承攬業者都積極加碼空運投資。

「亞洲是製造中心。」孫嘉明25日在法說會上指出，今年前10月，長榮航全貨機平均承載率約七成，但從亞洲出口的貨物來看，飛往美國的貨機幾乎班班滿載，主要是受到去、回程貿易不平衡影響，回程貨量不及去程，才拉低整體承載率。

這股從亞洲湧向美國的空運需求，背後正是全球科技大廠競相投資AI基礎建設所帶動的龐大商機，隨著AI伺服器出貨量增加，航空公司的貨運業務不僅迎來更多訂單，運價及貨源結構也出現變化。

載貨量只增不到1％ 長榮航貨收卻大增近三成

從長榮航今年的營運數字，就能看出這波貨運商機有多驚人。今年前10月，長榮航貨運收入達572億元、年增29％，但同期載貨量僅約70萬噸、微幅增加0.8％，換言之，帶動貨運收入大幅成長的關鍵，不在於載了更多貨物，而在於每單位貨物能創造更高的收入。

今年前10月，長榮航貨運單位收益達每貨運噸公里14.18元、年增27％，其中美洲航線貢獻68％的貨運收入。長榮航經營團隊指出，除了因應油價調整燃油附加費，公司也透過艙位管理，將有限的運能優先配置給AI伺服器及高階電子產品等高價值貨物。

從單月表現來看，長榮航今年第一季貨運收入與去年同期相近，4月起則明顯跳升，6月單月貨運收入攀升至67億元，10月更達69億元、年增約46％，貨運單位收益也同步走高。

擁有較大規模全貨機機隊的華航，同樣搭上這波AI熱潮。今年前10月，華航合併貨運收入約711.3億元、年增31.1％，其中10月單月貨運收入達82.2億元、年增48.05％，創今年單月次高紀錄。若從個體營運表現來看，華航前三季貨運單位收益年增23.9％，顯示貨運市場量價齊揚。

華航總經理陳漢銘今年9月受訪時就曾透露，第四季向來是傳統貨運旺季，除了充分運用全貨機運能，也將進一步提升客機腹艙的載貨效益，力拚第四季單月貨運收入維持在80億元左右。如今10月貨運收入已突破80億元，除了台灣伺服器、東南亞半導體及電子產品出貨需求暢旺，年底歐美購物季的前置鋪貨效應，也為貨運業務增添成長動能。

新貨機等不及交付 長榮航啟動客改貨計畫

隨著AI伺服器朝大型機櫃發展，航空貨運市場的競爭也出現變化。相較一般電子零組件，整座AI伺服器機櫃體積大、重量高，部分貨物難以透過一般客機腹艙運送，必須仰賴具備大型貨艙及裝載能力的全貨機，讓握有全貨機運能的航空公司更具競爭優勢。

目前華航擁有18架全貨機，長榮航則有9架全貨機，面對科技大廠持續擴大AI投資，兩家公司都已展開貨機機隊擴充計畫。

長榮航今年11月已將首架波音777-300ER客機送進工廠，進行客機改貨機工程，預計明年第二季投入營運，屆時全貨機機隊將擴增至10架，後續還有2架客機將分別於明、後年進場改裝。

長榮航經營團隊指出，相較於購買全新貨機必須等待較長的交機時間，透過既有客機改裝，不僅能降低資本支出，也能更快增加貨運運能，新貨機將支援北美市場，爭取AI伺服器及半導體大廠的包機、包艙需求。

華航則持續推動貨機汰舊換新，中長期規劃配置14架777F及8架777-8F，全貨機機隊規模將達22架。隨著全球貨機供給短期內難以大幅增加，誰能率先取得更多運能、掌握高價貨源，將成為航空貨運市場競爭的關鍵。

飛美貨機幾乎班班滿載，AI伺服器掀空運搶艙大戰。（圖／AI生成）

航空雙雄看旺明年 貨攬業者卻提醒變數

對明年航空貨運市場，孫嘉明表示，預期AI伺服器及相關供應鏈仍將維持高出貨量，除了AI周邊電子零組件，醫藥冷鏈也將提供需求支撐，長榮航將持續爭取高價轉口貨源及包機需求。

華航經營團隊也看好明年AI伺服器、半導體及高科技產品的運輸商機，認為目前整體市場需求增幅仍高於運能增幅，即使運價可能受到油價及燃油附加費波動影響，仍有機會維持在相對高檔水準。

這波空運紅利也從航空公司延伸至貨運承攬業者，今年10月，中菲行空運營收年增59.7％，台驊空運營收也年增43.88％，反映高科技產品出貨及空運市場供需吃緊，為物流產業帶來營收成長動能。

不過，相較航空公司對明年貨運市場的樂觀看法，直接接觸科技業出貨需求的貨運承攬業者，態度則更為審慎。台驊控股總經理顏益財日前在法說會上指出，AI產業長期發展趨勢不變，對台灣、日本及韓國空運市場仍是重要利多，但發展步調可能放緩，明年上半年市況未必能延續今年第三、四季的熱度。

即便如此，台驊仍持續加碼空運投資，布局AI供應鏈帶動的物流商機。顏益財認為，雖然明年市場運力將增加，但地緣政治、天災等因素也可能影響有效運力，因此對後市並不悲觀。

從科技大廠爭相擴充AI算力，到航空公司積極增加貨機、貨攬業者加碼空運投資，AI熱潮已經從科技產業一路延伸到物流市場。不過，隨著明年新增運能逐步投入市場，這波由供不應求推升的高運價能否延續，也將成為檢驗航空業AI紅利的重要指標。