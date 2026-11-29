台灣航空業的生意，早已不只靠台灣人出國旅遊。今年前9月，桃園機場轉機旅客達566萬人次、年增13.5％，成長速度超越出入境旅客，看準這塊商機，長榮航12月將開航印度德里，星宇航空明年將首度插旗大洋洲，華航則提前布局桃機第三航廈，航空三雄不約而同將目光放向海外，爭搶國際轉機客。

台灣人口僅有2,300多萬人，航空公司若要持續擴大營運規模，除了掌握國人出國旅遊及外籍旅客來台觀光的需求，更重要的是如何透過航網串接，將原本不以台灣為目的地的國際旅客，納入自己的客源。

近年全球航空市場變動，也為台灣航空業創造機會。台驊控股總經理顏益財近期在法說會上就曾指出，隨著中國飛往美國的航班大幅縮減，加上AI浪潮帶動科技產品空運需求，台灣航空業可說是「人貨雙收」。今年中東地緣政治衝突，也讓部分跨洲際旅運需求轉向亞洲航空公司，對長期經營北美航線的台灣航空業者形成利多。

長榮航開航印度 瞄準900萬人次旅運商機

長榮航即將於12月1日開航台北至印度德里航線，初期以A330-300客機執飛，每週提供5班直飛服務。這條新航線背後，不只有台灣科技業赴印度設廠衍生的商務需求，更有長榮航布局全球轉運市場的盤算。

長榮航經營團隊指出，印度擁有逾14億人口，隨著科技供應鏈南移，鴻海、聯發科、台達電、緯創等台灣科技業者陸續布局印度，企業設廠及商務往來衍生的差旅需求值得期待，印度獨特的歷史文化也有機會帶動台灣旅客赴印度觀光。

更大的商機則來自北美市場。長榮航指出，北美與印度之間每年有近900萬人次的旅運市場，透過開航德里，搭配北美10大航點、每週98班的航網優勢，有機會吸引印度旅客經台灣轉往北美，讓桃園機場成為新的轉機選擇。

長榮航總經理孫嘉明表示，今年陸續開航美國華盛頓及印度德里兩大首都航點，將持續發揮航網效益，透過綿密的航線網絡及服務品質，吸引更多商務及休閒旅客，深化全球航網布局。

換言之，長榮航開闢印度航線，並非只著眼於台、印兩地旅客，而是希望將印度納入既有跨太平洋航網，讓一條新航線串起更多城市之間的旅運需求，放大航網的營運效益。

桃機轉機客成長逾一成 華航押寶第三航廈

同樣看準國際轉機商機的還有華航。根據華航法說會揭露的資料，今年前9月桃園機場旅客量達3,828.7萬人次、年增8.07％，其中轉機旅客達566萬人次、年增13.5％，成長速度明顯高於出入境旅客。

相較於台灣本地旅客，國際轉機市場的客源更為廣泛，若能透過短程航線將東南亞、東北亞旅客帶進桃園機場，再銜接北美及歐洲長程航線，不僅能提高區域航線載客率，也能為長程航線挹注更多客源，這正是航空公司積極經營轉機市場的原因。

為此，華航已提前因應桃園機場第三航廈啟用展開布局。華航經營團隊透露，未來將採第二、第三航廈雙航廈營運模式，其中第三航廈將優先配置北美、東南亞及東北亞航線，透過集中主力轉機航線，提高航班銜接效率及轉機便利性，尤其將進一步強化東南亞經桃園轉往北美的商機。

除了航線配置，華航也已爭取到第三航廈最大面積的貴賓室空間，並將同步完善旅客報到、行李轉運及跨航廈轉機動線，以提升服務品質。

今年前三季，華航東南亞市場營收年增30％，是各區域市場中成長幅度最高者。隨著東南亞經濟發展、跨國商務及旅運需求增加，如何將區域航線的客源導入長程航網，也將成為華航未來擴大營運規模的重要課題。

航空三雄搶攻國際轉機大餅。（圖／AI生成）

星宇首度插旗大洋洲 航空三雄海外搶客

相較華航、長榮航已建立相對完整的全球航網，仍處於快速擴張階段的星宇航空，也積極拓展海外市場。星宇航空日前宣布，明年3月23日將開闢台北－雪梨－奧克蘭航線，首度進軍大洋洲，進一步擴大全球航網版圖。

星宇航空執行長翟健華表示，雪梨與奧克蘭兼具商務、留學及觀光等多元需求，大洋洲航線的開闢是星宇全球航網發展的重要里程碑，未來將進一步串聯亞洲與大洋洲市場。

此外，星宇航空也將透過與澳洲航空的聯航合作，延伸航網服務範圍。對星宇航空而言，開闢新航線除了增加台灣直飛海外的選擇，也有助於拓展境外客源，強化不同區域市場之間的航網效益。

從航空三雄近期布局來看，長榮航透過印度航線擴大跨洲際客源，華航藉由第三航廈強化亞洲至北美轉機效益，星宇航空則積極拓展全球航網，三家公司雖處於不同發展階段，卻都積極向海外市場尋求成長動能。

不過，台灣航空三雄要搶的並非只有彼此的客源，還得與香港、新加坡、首爾及東京等國際航空樞紐競爭。除了航點數量及航班密度，轉機時間、機場服務、票價及航網銜接能力，都將影響國際旅客的選擇。

隨著桃園機場第三航廈陸續啟用、航空三雄持續擴充機隊及航網，未來航空公司的競爭，將不只是誰能載更多台灣人出國，而是誰能讓更多外國旅客選擇經台灣飛往世界各地。