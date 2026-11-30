當重電同業忙著擴產、搶攻AI資料中心商機之際，華城電機卻將觸角伸向百貨零售業，接手3年前熄燈的大直ATT商場，光是裝修改造就將投入8至10億元，預計明年10月開出首座百貨「華城匯」，年營業額挑戰15億元以上。面對競爭激烈的百貨市場，華城為何選在此時跨界？背後其實藏著華城許家第三代、華城匯董事長許逸晟布局消費市場的野心。

跨足百貨醞釀3年 許逸晟要打通消費市場

以變壓器、配電盤等重電設備起家的華城，近年受惠全球電力基礎建設及AI資料中心商機，營收、獲利雙雙攀高，去年合併營收達244.23億元、稅後淨利43.67億元。在本業成長之際，華城卻選擇跨入相對陌生的百貨零售業，而且一出手就是近10億元的裝修改造計畫。

許逸晟11月25日出席華城匯百貨成果發表會時透露，跨足百貨的想法已醞釀3年，光是尋找合適的商場據點就花了2年，最終獲得董事會支持。他觀察，儘管台灣人口成長停滯，百貨商場仍具營收成長潛力，加上集團近年積極發展電動車充電及能源服務，如何從企業客戶走向一般消費者，成為華城下一階段的經營課題。

許逸晟認為，隨著能源產品逐漸走入家庭，集團不能只依靠既有的企業客戶及線上通路，還需要建立能直接接觸消費者的實體場域，百貨商場正是其中一個選擇，未來華城匯不僅要賣服飾、生活用品、餐飲，還要成為集團展示電動車、充電設備及能源產品的重要通路。

華城匯的所在地是曾經歷經營挫敗的大直ATT商場。（圖／華城匯提供）

接手ATT舊址打掉重練 大直百貨戰再添生力軍

不過，華城選中的第一個據點，卻是曾經歷經營挫敗的大直ATT商場。2018年底開幕的大直ATT，原本主打親子、家庭娛樂市場，開幕不久便遭遇疫情衝擊，2021年更名為ATT e Life，試圖透過動漫、娛樂等業態吸引人潮，卻又面臨捷運環狀線北環段施工可能帶來的交通及人流影響，最終於2023年5月結束營業。

如今華城重新接手這座商場，簽下20年租約，並投入8至10億元進行大規模改造，包括增加電梯、手扶梯及改善館內消費動線。全館總樓地板面積約1.3萬坪，其中1至6樓約7,900坪將作為購物商場，零售、餐飲業種占比分別為58％及42％。

為了與周邊百貨做出差異化，華城匯副總經理王朝文透露，未來全館目標約有2成為獨家品牌，一樓約半數空間規劃餐飲，三樓則將引進饗賓集團旗下吃到飽品牌及親子樂園。截至今年第三季，全館招商達成率已達55％，餐飲招商率更逼近8成。

然而，大直商圈早已不是百貨業的一級空白戰區，除了深耕多年的美麗華百樂園，還有主打精品餐飲及生活風格的春大直，以及2023年開幕、結合策展與娛樂體驗的NOKE忠泰樂生活。光是忠泰集團當年打造NOKE，就投入約20億元，開幕時喊出首年營業額挑戰20億元的目標。

相較於美麗華、NOKE具備自有土地的優勢，採租賃模式經營的華城匯，每月租金約790萬元，換算一年租金支出就近1億元，還不包括人事、行銷及設備維護等營運成本，如何在開幕熱潮過後維持穩定人流，將是華城跨足百貨業的第一道考驗。

華城砸近10億跨足百貨。（AI生成）

百貨也能賣電動車 尚未開幕已虧近億元

為了發揮集團跨界綜效，華城匯將與旗下華城電能EVALUE合作，首階段規劃建置約40支電動車充電樁，並打造移動能源體驗旗艦店，引進電動車品牌及相關能源設備，讓消費者在購物、用餐及親子休閒的同時，也能看車、了解充電設備。

許逸晟觀察，購買電動車往往涉及全家人的共同決策，但目前汽車展示、充電設備體驗及家庭休閒活動多半分散在不同場域，華城匯希望將這些需求集中在同一座商場。此外，華城匯也將導入AI智慧客服Elena，提供商場導覽、親子互動等服務，試圖透過科技及能源產品建立有別於傳統百貨的經營模式。

只是，跨界經營的成本已逐步反映在財報上。根據華城最新財報，截至今年9月底，母公司對華城匯的原始投資金額已從去年底的1.68億元增加至2.70億元，直接持股達83.85％。華城匯在尚未開幕的情況下，今年前三季虧損已達8,973萬元，遠高於去年同期的1,205萬元。

許逸晟預估，華城匯開幕後2至3年有機會達到獲利，整體投資回收期則約十幾年。除了大直首座百貨，未來還希望在台中以北尋找第二個商場據點，並布局結合電動車充電及零售服務的休息站。

對華城而言，大直華城匯不只是一座新百貨，更是集團從重電製造走向一般消費市場的試金石。如何將既有的能源技術及充電服務優勢，轉化為消費者願意上門的理由，進而支撐龐大的商場營運成本，才是許逸晟這場跨界實驗能否成功的關鍵。