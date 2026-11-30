台灣電動車市場持續成長，充電營運商卻即將迎來一波淘汰潮。重電大廠華城旗下充電服務龍頭華城電能，成立至今累計虧損逾4.4億元，光是今年前三季就虧掉1.63億元，超越去年全年；不過，華城電能執行長許逸晟不但沒有放慢展店腳步，反而準備銀彈伺機收購同業，他預估，目前全台40至50家充電營運商，未來3至5年恐只剩4家。

營收增至近7倍仍不賺錢 今年虧損再擴大

華城布局電動車充電市場已有超過10年歷史，早在2015年就成立充電服務品牌EVALUE，2021年更將充電營運事業分割成立華城電能，從充電設備銷售、工程建置，逐步跨入充電站營運服務。如今，華城電能已成為全台充電服務龍頭，截至11月25日，全台布建869座充電站、3,256支充電槍，會員人數突破17.76萬人。

不過，快速擴張的背後，華城電能至今仍未擺脫虧損。根據華城歷年年報，華城電能營收從2021年的5,610萬元，一路成長至2025年的3.92億元，規模增至近7倍，但成立至今每年都處於虧損狀態，去年稅後虧損更從前一年的4,203萬元擴大至1.26億元。

今年情況也未見好轉，根據華城最新財報，華城電能前三季虧損1.63億元，較去年同期的8,239萬元增加近1倍，從成立至今年9月底，各期虧損合計已達4.42億元，即使如此，華城仍持續挹注資金，截至今年第三季，母公司對華城電能的原始投資金額已達3.82億元，直接持股60.95％。

許逸晟指出，目前華城電能營收仍以工程及設備業務為主，去年兩項業務合計占比約6至7成，充電營運收入則約占3成。隨著早期購買電動車、具備居家充電條件的車主陸續完成充電設備建置，今年設備銷售收入減少，全年營收預估將較去年小幅衰退。

不過，許逸晟認為，未來購買電動車的消費者將有更多人仰賴公共充電設施，隨著平價電動車及主流車款陸續上市，公共充電服務仍有相當大的成長空間，華城電能的收入結構也可望逐步轉變。

40萬輛成獲利分水嶺 近50家業者恐剩4家

事實上，華城電能面臨的獲利難題，也是目前台灣充電產業的縮影。近年看好電動車市場成長，不少業者爭相投入充電站建置，包括華城電能、U-POWER、EVOASIS、特爾電力及中興電工旗下iCharging等，各自透過快充、慢充及不同場域搶占市場，但電動車普及速度卻不如業者當初預期。

根據交通部統計，截至今年9月底，全台公共充電槍數已達17,267支，其中慢充13,038支、快充4,229支。充電基礎建設持續增加，業者卻必須承擔土地租金、設備折舊、電力及維護等成本，一旦使用率未達預期，站點越多，營運負擔也可能越重。

許逸晟11月25日在年度成果發表會上坦言，華城當初投入充電營運市場時，是以全台電動車保有量達40萬輛的市場規模進行評估，但目前國內電動車保有量僅約18萬輛，卻已有40至50家充電營運商競逐市場，不少業者經營得相當辛苦。

在許逸晟看來，充電營運商要具備獲利能力，至少有兩項重要條件，一是全台電動車保有量達40萬輛，二是業者充電市占率超過10％。華城電能目前充電槍數市占率約2成，已具備一定的規模優勢，但仍須等待整體市場擴大。

許逸晟預估，明年可能有約10家充電營運商退出市場，2028年產業整併態勢將更加明顯，未來3至5年，市場恐只剩4家主要業者。其中，初期投資成本較高的快充營運商，可能率先面臨資金及營運壓力。華城電能已與部分有意退場的業者接觸，希望藉由收購補足目前相對不足的快充站點。

充電龍頭營運成績與產業整併展望。（圖／AI生成）

搶快充、結盟同業 最快2028年登錄興櫃

面對即將到來的產業淘汰潮，華城電能並未放慢投資腳步，除了預計明年上半年全台充電站突破千座，還將新增8座640kW極速充電站，搶攻長途移動及交通要道的快充需求，並開放加盟及閒置土地合作，透過不同方式擴大營運版圖。

除了自行建置及收購站點，華城電能也開始透過與同業結盟擴大服務範圍。日前宣布攜手13家合作夥伴推動跨品牌充電漫遊聯盟，全數串接完成後，將涵蓋全台1,227座充電站、4,899支充電槍，車主不必再為不同品牌下載多個APP，也有助於合作業者共享客源、提高既有充電設施的使用效率。

許逸晟表示，華城電能未來將從單純的站點建設走向生態圈競爭，除了擴大極速充電及跨品牌漫遊服務，也將深入百貨商場、住宿、住宅社區及公共場域，讓充電融入消費者的日常生活，而集團即將開幕的華城匯百貨，正是其中一項重要布局。

至於資本市場規劃，許逸晟透露，公司內部已開始討論登錄興櫃事宜，但希望先建立獲利能力，再讓新股東加入，目前以3年內轉虧為盈為目標，若營運進展順利，最快2028年登錄興櫃。

對華城電能而言，接下來3年將是關鍵。當其他業者開始縮減投資、尋求退場時，華城電能選擇憑藉集團資源逆勢擴張，但在電動車市場尚未達到預期規模之前，如何提高充電站使用率、控制投資成本，將決定這場產業淘汰戰的勝負。