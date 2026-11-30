從變壓器、電動車充電樁到百貨商場，成立57年的重電大廠華城，在許家第三代接班後，事業版圖逐漸跨出傳統重電產業。外界熟知華城總經理許逸德、執行長許逸晟兩名堂兄弟，但攤開華城最新年報，許家第三代至少有4人擔任集團重要管理職務，分掌集團營運、海外市場、新事業及財務管理，另有家族成員擔任董事。今年許家更陸續透過控股公司調整持股，家族傳承布局也出現新變化。

台電退休員工創業 許家第二代三兄弟共治

華城的故事，要從創辦人許憲樑說起。出身台電的許憲樑，早年看準台灣工業化帶動的電力設備需求，1969年以300萬元資本額，在當時的台北縣土城鄉創立華城電機，從變壓器等輸配電設備切入市場，隨著台灣經濟發展，逐步建立重電事業版圖，並於1999年掛牌上市。

與不少家族企業由長子接班的模式不同，華城第二代採取三兄弟共同治理的方式，由長子許忠明擔任集團總裁、次子許邦福及三子許守雄共同參與企業經營。其中，許邦福擁有日本京都大學工學研究所碩士學歷，許守雄則畢業於韓國成均館大學國際政治學研究所。

在第二代經營期間，華城逐步從國內市場走向海外，尤其是北美市場。由於重電設備攸關電力系統運作安全，除了技術及製造能力，還必須通過客戶長時間的品質驗證，華城花費近30年深耕北美，陸續取得國際認證及當地電力公司供應商資格，也為第三代日後搭上美國電力基礎建設商機奠定基礎。

2017年，華城啟動第三代接班計畫，許忠明退出董事會，許邦福、許守雄分別升任董事長及副董事長，由許邦福之子許逸德擔任總經理、許守雄之子許逸晟擔任執行長，形成第二代坐鎮董事會、第三代負責經營的治理模式。今年6月華城董事會全面改選，許邦福、許守雄仍續任董事長及副董事長，延續家族兩代共同經營的格局。

第三代4人各有專長 從海外市場到新事業各司其職

不過，許家第三代參與集團經營的成員，並不只有許逸德及許逸晟。根據華城2025年年報，許逸德的兄弟許逸民，以及許逸晟的兄弟許逸揚，也早在2017年就陸續出任集團重要管理職務。

擁有美國凱斯西儲大學法律研究所碩士學歷的許逸德，目前擔任華城總經理，負責集團經營管理，也是近年華城對外說明重電本業、海外接單及AI資料中心商機的重要發言人。

許逸民則畢業於加拿大多倫多大學軟體工程系，擔任華城國外處副總經理，並兼任美國華城董事長及澳洲華城董事。隨著北美電力設備需求大增，海外市場已成為華城重要的成長來源，許逸民所負責的國外業務，在集團營運中的重要性也日益提高。

相較於許逸德、許逸民兩兄弟，擁有中正大學企管研究所碩士學歷的許逸晟，近年更積極開拓集團新事業。除了擔任華城電機執行長，他也身兼華城電能、華城匯百貨及華曜能源董事長，事業橫跨電動車充電、零售商場及氫能產業。

許逸揚則擁有美國艾柏林基督大學傳播研究所碩士學歷，目前擔任華城管理處處長、公司治理主管兼財務部主管，同時也是華城電能董事及華城匯百貨監察人，參與集團行政管理、財務及公司治理。

此外，許家長房也未缺席華城董事會。許忠明之子許逸群擁有美國南加州大學企管研究所碩士學歷，目前除了擔任華城董事，也是群盛發董事長、福懋油脂董事。從董事會及經營團隊的組成來看，許家第三代已逐步透過不同職務參與家族事業，並非只有兩名主要接班人。

華城許家目前由第二代坐鎮董事會、第三代主導營運。（圖／AI生成）

董事長移轉83億股權 第三代積極布局第二成長曲線

除了經營權逐步交棒，許家近年在股權安排上也出現值得注意的變化。根據華城2025年年報，截至今年4月14日，前十大股東均為許家成員或與家族有關的投資公司，合計持股約44.49％。其中，許守雄擔任董事長的華承投資持股9.22％，為最大股東，許守雄個人則持股8.66％，位居第二大股東。

許邦福去年底後的股權調整尤其受到關注。今年2月4日，許邦福以個人財務規劃為由，將合計逾768萬股華城股票，分別移轉至許邦福一號、二號、三號及四號控股公司，依年報揭露每股1,080元的交易價格計算，移轉股權價值約83億元。

事實上，許逸德也早在去年3月，以個人財務規劃為由，將219萬餘股華城股票移轉至自己擔任董事長的厚德資本，依當時每股482元的交易價格計算，股權價值約10.58億元。今年6月華城董事改選，許邦福及許逸德也分別改以許邦福一號控股、厚德資本的法人代表身分進入董事會，顯示許家正逐步運用控股公司持有及管理家族資產。

在家族股權安排出現變化的同時，第三代也開始為集團尋找重電本業以外的新成長動能。許逸晟從2015年成立充電服務品牌EVALUE，到2021年將充電營運事業獨立成立華城電能，去年又接連成立華城匯百貨及華曜能源，將事業觸角從電動車延伸至零售及氫能產業。

其中，華曜能源去年12月成立後，與苗栗縣政府簽訂氫能產業專區BOT案，初期將以再生能源製氫為核心，並串聯半導體、材料及能源應用產業，成為許逸晟繼充電服務、百貨商場之後的另一項新布局。

只是，新事業短期內仍未能為集團帶來獲利。根據華城最新財報，今年前三季華城電能、華城匯百貨分別虧損1.63億元及8,973萬元，反觀華城旗下專營變壓器製造的華城重電，同期獲利達11.72億元，本業與新事業仍呈現截然不同的經營成績。

從2017年第三代接班至今將近10年，華城已從一家老牌重電廠，逐步發展成橫跨製造、能源服務及零售的企業集團。當許逸德、許逸民掌握重電本業及海外市場的成長商機，許逸晟則積極開拓新的事業版圖，如何在維持家族共同治理的同時，兼顧本業競爭力及新事業的投資效益，將是許家第三代接班下一個10年的經營考驗。