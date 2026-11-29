南亞科有客戶想把供貨合約從3個月拉長至3年，華邦電則有客戶希望長約一路簽到2030年，就在全球科技業四處搶記憶體之際，研調機構TrendForce揭露，中國雲端業者自今年第四季初下修伺服器DRAM需求，整體DRAM採購動能也略為放緩，這波漲價行情在悲觀情境下，最快明年底可能反轉。

究竟中國業者少買了什麼？TrendForce指出，部分中國雲端業者已下修明年長期合約之外的伺服器DRAM需求，到了第四季中旬，又因擔憂GPU（繪圖處理器）供應不足，縮減明年企業級固態硬碟（SSD）採購計畫。

訂600萬顆輝達晶片 4個月恐只拿到1％

中國科技巨頭有多缺AI晶片？《彭博》指出，阿里巴巴、騰訊、字節跳動等業者合計訂購約600萬顆輝達（NVIDIA）RTX Pro 5500晶片，訂單金額約700億美元，未來4個月卻預期只能拿到約1％。

細看阿里巴巴財報，今年第三季AI雲端及運算服務營收年增53％，AI相關產品營收連續13季年增逾100％，不過阿里巴巴執行長吳泳銘日前證實，取得算力確實有難度，尤其受美國新一輪算力出口管制影響，初步評估下一會計年度雲端業務營收成長率可能放緩至30％至45％。

騰訊也遇到類似難題，總裁劉熾平同樣說法，美國新一輪管制將拖慢下一代AI模型的開發進度。2大中國科技巨頭證實，正尋求本土AI晶片降低外部供應限制，吳泳銘預期，隨著自研晶片產能擴大，2028年雲端營收成長率可望重返50％以上。

美國晶片管制範圍已延伸至海外算力租賃及晶圓代工，TrendForce指出，美國商務部工業與安全局（BIS）近期公布新規範，對向中國企業提供大量算力的資料中心，設下取得先進AI晶片的限制；晶圓代工廠為中國IC設計業者生產先進製程晶片，也須取得BIS許可，這些措施都可能影響亞洲DRAM需求。

北美接手中國少買的DRAM SSD訂單缺口卻補不滿

那空出的記憶體供給流向哪裡？TrendForce指出，北美雲端業者大致承接中國業者釋出的伺服器DRAM供給，但企業級SSD市場已出現不同情況，中國業者縮減的採購需求，超出北美業者新增的訂單。

另一批記憶體買家也逐漸吃不消了。手機、電腦等消費性電子產品銷售承壓，品牌商愈來愈難負擔高漲的記憶體成本，甚至可能下修明年產品搭載的NAND Flash容量規格。TrendForce在25日發布的DRAM市場快訊也指出，近期現貨買氣疲弱，價格持續承壓。

國際記憶體大廠將更多產能投入伺服器產品，讓南亞科、華邦電有機會填補消費型DRAM供應缺口，但下游客戶對漲價的承受力正在下降，TrendForce已預警，明年消費型DRAM需求恐不如預期。

明年DRAM產值仍看增69％ 輝達融資政策成變數

儘管中國雲端業者縮手，TrendForce仍預期明年DRAM市場供不應求，但已將2027年全球DRAM產值預估下修至1.15兆美元、年增69％。眼下接手中國業者釋出貨源的北美雲端業者，未來還能維持多強的採購力道？

TrendForce點名輝達，若未來縮減對新興雲端服務業者（neocloud）的融資規模，恐牽動伺服器及配套DRAM採購。這些以出租AI算力為主要業務的廠商，需要大筆資金添購運算設備，加上美國期中選舉後資料中心建置政策可能轉趨保守、電力供應受限，2028年資料中心建置需求恐生變。

買家可能放慢採購，記憶體原廠卻持續增加供給，TrendForce預估，隨著新產能開出、製程升級，2026年至2028年DRAM位元供給將保持明顯成長；在基礎情境下，明年一般型DRAM價格漲幅將逐季收斂，下半年可能持平，2028年第一季起DRAM合約價將全面下跌。

若伺服器需求提前減速、製造商進一步縮減採購，引發全產業鏈去庫存潮，加上新興雲端業者縮減投資或出現整併、美國祭出更嚴格的晶片管制，TrendForce預估，一般型DRAM合約價可能提前在2027年第四季由漲轉跌，2028年跌幅進一步擴大。