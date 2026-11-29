台積電德國廠（簡稱歐積電）預計2027年底才投產，德國在台協會已公開招募3名具備中、英、德語能力的全職短期人員，支援明年2月至11月的簽證業務。德國《薩克森日報》指出，明年估計有500至800名台灣科技人才赴德國工作，這波移居需求吸引德國企業跨海來台搶商機。

台積電、英飛凌、博世、恩智浦選在德國德勒斯登，合資成立「歐洲半導體製造公司」（ESMC），當地台商會長蘇怡婷向媒體透露，隨著台積電建廠及上下游供應鏈布局，近2年當地增加近80戶台灣家庭，台灣科技人才已陸續攜家帶眷赴德。

德商跨海來台搶生意 德勒斯登市長盼引進台灣夜市

看準台灣人赴德的商機，德國移居服務業者安拓國際顧問近日將首個海外據點設在台北，試圖先以台灣人最熟悉的語言提前諮詢，協助客戶處理居留、租屋及子女就學等事宜。

德勒斯登市長Dirk Hilbert甚至動起引進台灣夜市的念頭。今年9月，他透露，當地已透過活動讓德勒斯登當地居民先認識台灣文化，未來還希望在當地舉辦台灣夜市。

德國設專屬櫃檯招手 崇越、帆宣、和淞搶進

為爭取台灣半導體供應鏈赴德投資，德國薩克森邦特別設立「台灣櫃檯」，協助台廠在當地落腳。今年9月國際半導體展期間，德國方面透露，德勒斯登周邊已有逾20家台灣企業設立據點，包括半導體材料商崇越、廠務工程業者帆宣、和淞等。

薩克森經濟促進公司總經理Thomas Horn指出，晶圓廠興建初期，由工程及設備業者率先進場，接下來將輪到製程服務業者。部分台廠的布局範圍已延伸至開姆尼茨、萊比錫等工業城市，商機從歐積電擴及歐洲汽車及工業半導體市場。

2,000名工人日夜趕工 德國砸50億歐元補助

歐積電的興建過程曾遭遇波折，薩克森邦經濟部長Dirk Panter透露，建廠初期一度碰上嚴寒天候，施工團隊隨後追回工期。9月14日晶圓廠舉行上梁典禮時，工地已有來自106個國家約2,000名施工人員，每週7天、全天候輪班施工，「目前建廠進度如期且進展順利。」台積電說。

這座晶圓廠投資規模約100億歐元，由台積電攜手博世、英飛凌及恩智浦成立，台積電持股70％，德國政府提供50億歐元補助。未來規劃12吋晶圓月產能達4萬片，預計創造約2,000個直接就業機會。

歐積電已在台灣展開人才培訓，為未來投產預作準備。歐積電總裁Christian Koitzsch日前透露，繼廠房主體結構工程完成後，建廠下一個重要里程碑，就是2027年下半年首批製程設備進駐。