市場頻頻示警AI泡沫化，重電大廠華城卻仍忙著趕工出貨，甚至台中新廠還沒完工，產能就已被客戶訂光。華城電機執行長許逸晟日前透露，目前重電產品訂單能見度已看到2030年，產業最大的挑戰不是沒有訂單，而是產能跟不上需求。攤開華城近5年財報，營收從90億元增至逾244億元，獲利更從不到3億元增至逾43億元，背後除了AI商機，還有全球能源轉型及電網更新帶來的龐大需求。

從年賺不到3億到逾43億 變壓器撐起7成營收

成立逾半世紀的華城電機，以變壓器、配電盤及相關電力設備起家，過去長期深耕國內外電力市場，近年隨著再生能源建設、台電強韌電網計畫及海外電力基礎建設需求增加，這家老牌重電廠的營運規模也快速攀升。

根據華城歷年年報，2021年合併營收為90.20億元、稅後淨利僅2.88億元，隔年雖因交貨時程遞延，營收下滑至77.51億元，但受惠出售子公司股權利益，稅後淨利增加至8.22億元，當時本業獲利尚未出現明顯突破。

真正的轉折出現在2023年，華城受惠國內外電力設備需求增加，全年營收一舉突破百億元，達139億元，營業利益更從前一年的4.29億元大幅攀升至28.54億元，稅後淨利達25.62億元。2024年營收進一步突破200億元、稅後淨利達42.71億元，去年營收再攀升至244.23億元，稅後淨利達43.67億元，與2021年相比，獲利規模已增至逾15倍。

值得注意的是，華城營運規模快速擴大的同時，產品結構也出現明顯變化。2021年變壓器營收為46.02億元，占整體營收51.02％，到了去年，變壓器營收已攀升至179.78億元，占比提高至73.61％，短短5個年度，變壓器營收規模增至近4倍，成為支撐華城獲利成長的核心產品。

事實上，華城布局北美市場已有近30年歷史，為打入國際電力公司供應鏈，陸續取得不同電壓等級變壓器的國際認證，並透過海外銷售據點及在地服務建立客戶關係。根據華城去年年報，公司電力變壓器約占國內產值6成，占台灣同類產品外銷金額更超過9成，長年累積的技術及客戶基礎，讓華城在全球電力設備供不應求之際，得以率先掌握商機。

營收微減獲利卻增逾3成 外銷成高毛利推手

不過，華城近年營運並非全然順風。去年受到美國對等關稅衝擊，全年營收雖成長約2成，稅後淨利卻僅年增2.25％，今年前三季營收也未能延續過去幾年的高速成長。

根據華城最新財報，今年前三季合併營收162.07億元，較去年同期微幅衰退0.73％，但營業毛利從64.68億元增加至71.45億元，毛利率也從39.62％提高至44.09％，營業利益達40.13億元、年增9.32％，在匯兌收益及補償、理賠收入增加等業外因素挹注下，前三季合併稅後淨利達35.67億元，年增31.63％。

華城總經理許逸德今年曾指出，外銷產品毛利率相對較高，隨著海外訂單增加，今年前4月外銷比重已達66％，預估全年可望超過6成。除了台電強韌電網計畫、海外電力基礎建設及半導體擴廠，AI資料中心也成為華城近年新增的成長動能。

許逸德今年6月曾透露，華城AI資料中心相關接單金額已超過200億元，預估今年出貨金額約40至50億元，占全年營收約15％，較去年的5％明顯提升。隨著AI資料中心規模越蓋越大，不只伺服器、散熱及電源供應器需求增加，從電廠、輸電線路到變電站所需的重電設備，也成為AI基礎建設不可或缺的一環。

華城五年經營成績單。（圖／AI生成）

新廠還沒蓋好產能就被訂光 下一步搶攻AI機櫃供電

針對近期市場對AI投資過熱的疑慮，許逸晟11月25日受訪時表示，從重電產業第一線觀察，目前尚未感受到AI資料中心需求放緩，反而是客戶持續追貨，即使華城現有產能全開，仍難以滿足市場需求。

許逸晟觀察，美國AI資料中心耗電量越來越大，既有電網及發電設施已難以滿足部分大型開發案的需求，因此有些業者從規劃階段就與電力公司合作，甚至同步興建發電設施。這也意味著，AI帶來的商機不只侷限於資料中心內部設備，還將向上游延伸至發電、輸電及配電系統。

為了因應龐大的市場需求，華城近年積極擴充產能，觀音三廠增建的第四座電力變壓器廠已於今年1月完工，旗下位於台中港的華城重電也啟動擴廠計畫。華城重電去年營收達54億元、稅後淨利14.06億元，今年前三季也已賺進11.72億元，成為華城旗下重要的獲利來源。

許逸晟透露，台中新廠尚未完工，未來新增產能就已被客戶預訂，整體重電產品訂單能見度更已延伸至2030年。除了既有變壓器產品，華城也正與美系AI晶片大廠及資料中心業者接洽，試圖將事業版圖從資料中心外部的電力基礎建設，延伸至內部的機櫃供電系統，相關合作預計明年可望進一步明朗。

從台電電網更新、全球能源轉型，到如今AI資料中心帶來的龐大用電需求，華城這幾年的獲利成長，並非單靠一波AI熱潮，而是長年深耕電力產業後，接連迎來不同的市場紅利。不過，當全球重電大廠也紛紛擴產，如何在滿足客戶交期需求的同時，維持產品毛利率、掌握下一代供電技術，將是華城未來幾年能否延續高獲利的關鍵。