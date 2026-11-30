去年國內寵物市場規模已突破815億元，千億元商機在望，引來各路企業大咖出手搶進。泰山前董事長詹岳霖離開家族企業後，找來漁業大亨合資3億元建貓食工廠；大成董事長韓家宇投入逾20億元布局3大新廠；曾因虧損退出寵物零售市場的統一，也在羅智先領軍下砸2.75億元重返戰場，迎上早已靠併購壯大版圖的東森集團總裁王令麟。

台灣毛孩比小孩還多！農業部4月公布調查，去年全台犬貓飼養數突破320萬隻，比去年底全台0至14歲幼年人口的268萬人多出52萬，其中家貓2年間暴增32.8％，攀升至174萬隻，首度超越家犬。台經院研究，寵物食品占整體寵物市場55％，近2年複合成長率逾10％，高於整體寵物產業的6％，成為食品大廠競相搶進的市場。

屏東這座身價3億元的「巨型白貓」，是泰山前董座詹岳霖告別家族事業後，開拓寵食商機的新戰場。（翻攝周春米粉絲專頁）

賣光泰山股票 詹岳霖攜漁業大亨砸3億做貓食

2022年泰山爆發經營權大戰，詹岳霖歷經家族企業經營權易手，卸下董事長職務，決定賣光手中的泰山股票。告別家族事業後，詹岳霖沒有就此退休，反而看上快速成長的貓食市場，昔日食品大亨，轉身成為貓食工廠的創業者。

原來詹岳霖擔任創業業師期間，結識大型水產供應商隆順漁業總經理王志遠，2人一拍即合。詹岳霖看準國內貓罐頭製造商不多，2022年與食品工業發展研究所合作研發貓咪主食罐，隔年成立「愛貓一生」，由隆順漁業擔任最大股東，王志遠出任董事長。

今年4月1日，2人共同打造、斥資3億元的貓食工廠在屏東農業科技園區開幕，外觀是一隻巨大的白色貓咪，廠內設置透明觀光廊道，讓飼主能親眼看見毛孩食物製造過程。

熟悉食品通路生態的詹岳霖，這回跳過中間商，採官網直營、工廠直送銷售。新廠首期產線每小時可生產約4,000杯貓咪主食，王志遠設定目標首年營收2億元，詹岳霖還計畫透過跨境電商，將貓食賣出台灣。

從餐桌生意做到毛孩飯碗，大成揮軍寵物展，展現搶攻寵糧市場的企圖心。（大成提供）

韓家宇砸20億建3大廠 寵糧新廠年產值上看8億

大成董事長韓家宇出手規模更大。去年7月，大成宣布投入逾20億元建置全能營養生技工廠、萬能生醫動物疫苗廠及毛能寵物寵糧工廠，將集團事業版圖從飼料、肉品延伸至寵物營養及動物醫療。

過去大成利用既有水產飼料廠生產寵糧，如今要為毛孩打造專用工廠。韓家宇日前透露，台南柳營寵糧新廠預計今年底完工、明年第一季投產，初期一條生產線的年產值就可達8億元。

大成目前每年寵糧營收約1至2億元，狗糧占8成、貓食占2成，營收年成長率逾3成，產品已外銷越南及馬來西亞，海外市場貢獻約3成營收。隨著新廠產能開出，韓家宇還要擴大東南亞及中東市場布局。

與詹岳霖選擇工廠直送不同，大成寵糧已打進寵物公園、東森寵物、全聯及萬家福等逾150個實體銷售據點。食品業者忙著爭取商品上架，另一家食品大廠統一卻直接把錢投向寵物零售通路。

寵物公園引進食品巨頭統一當盟友，從門市版圖到會員消費數據，全面搶攻毛孩荷包。（萬達寵物提供）

羅智先連虧3年撤退後再出手 結盟克緹二代迎戰王令麟

羅智先曾在寵物零售市場吃過苦頭。2009年，統一與日本AHB集團合資經營「Pet Plus寵物達人」連鎖店，統一持股高達7成，由於連續3年虧損，羅智先最後決定收攤止血。

相隔十多年，羅智先再度出手，這回改變打法。統一去年7月透過子公司凱友投資，斥資2.75億元參與萬達寵物私募，取得一成股權及一席董事。

萬達手上還有一項資產：飼主消費數據。萬達創辦人李俊廣曾透露，花了8年建置數位管理系統，從會員購買哪些商品、家中飼養哪些寵物，到開店地點的選擇，都能透過數據分析。對旗下擁有寶多福、寶貝狗及Petlife等寵糧品牌的統一而言，這些資料具有商品開發與行銷價值。

羅智先重返戰場，迎上早已卡位多年的王令麟。王令麟當年發現東森旗下寵物媒體頻道坐擁158萬粉絲，2018年又碰上數家寵物連鎖店倒閉，決定跨足寵物零售，透過收購及整併擴張門市版圖，把媒體流量延伸至實體消費市場。

面對同業競爭，萬達董事長、克緹集團二代陳樂維引進統一當盟友，希望借重統一的物流、倉儲及門市管理能力，雙方要深化會員服務合作。

萬達今年持續展店，時至今日全台門市已達154家，旗下寵物公園先後進駐高雄夢時代、新莊宏匯廣場。展店效益逐步反映在財報上，今年前三季營收27.27億元、年增15.67％，稅後純益9,631萬元、年增28.56％，10月單月營收更以3.31億元改寫歷史新高。

毛孩商戰也打進資本市場，「達摩本草」母公司騰勢跨足毛孩保健產品，預計12月1日掛牌上櫃；主攻美國寵物食品市場的禾碩康也預計12月回台上市，台股即將迎來2家毛孩概念新兵。