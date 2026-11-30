創業不到一年，2名夥伴相繼離開，賣水果連虧7年，數度發不出員工薪水，出身台南芒果農家的張智翔，一度考慮乾脆去台積電上班。如今38歲的他，一手打造「達摩本草」母公司騰勢，去年營收衝上8.6億元，旗下寵物事業近5年營收成長超過15倍，12月1日將以每股47.19元掛牌上櫃。

2013年，年僅25歲的張智翔拿著30萬元創業，隔年推出水果電商品牌「果物配」，讓消費者透過訂閱制，定期收到新鮮水果。這個新穎的商業模式一度受到新創圈矚目，生意卻遠比想像中難做，水果毛利率不到5成，光是物流費用就占了2成，加上其他營運開銷，想要損益兩平都不容易。

最慘一年虧逾3,000萬 張智翔掉頭殺進紅海

為了與傳統水果商做出區隔，張智翔鎖定有機、具產銷履歷的水果，卻讓原本就需要花費大量行銷成本的水果訂閱市場進一步縮小；加上水果外觀不如消費者預期，容易衍生客訴、退貨，物流與耗損更侵蝕利潤，最慘的一年，公司虧損超過3,000萬元。

張智翔從這場創業挫敗中悟出一套經營哲學：「人多的地方才要去。」魚油、益生菌等保健食品早已被台灣消費者熟知，省下教育市場的龐大成本，只要能在競爭激烈的大市場搶下一席之地，生意就有機會做大。

化學系出身的張智翔，2019年帶領團隊推出保健食品品牌「達摩本草」，靠首款商品B群瑪卡，推出當年就讓公司轉虧為盈，隔年又搭上疫情帶動的電商及保健食品買氣。隨後，他陸續推出葉黃素、益生菌、魚油及苦瓜胜肽等商品，2022年正式收掉果物配，告別讓他吃盡苦頭的水果訂閱生意。

曾在水果生意栽了大跟頭的張智翔，如今靠保健食品闖出一片天，更將毛孩商機化為騰勢的成長引擎。（資料照）

找萬達寵物當盟友 毛孩生意占營收逾3成

在人用保健食品市場站穩腳步後，張智翔把生意做到毛孩身上。由於人用與寵物保健食品在原料採購及產品開發上具有共通性，騰勢順勢推出寵物保健品牌「毛孩時代」，後續再擴大至優固倍、奧沛及代理品牌愛旺斯，建立另一條財源。

為了加速搶占實體通路，張智翔去年找來旗下擁有「寵物公園」的萬達寵物當盟友，合資成立騰達寵物，由騰勢出資近7成。雙方除了結合騰勢的產品研發能力與萬達遍布全台的銷售通路，還要共同開發新品牌、代理國內外寵物商品。

攤開騰勢營運數據，寵物事業近5年營收成長超過15倍，今年上半年營收達1.41億元，占集團整體營收30.7％，9月單月占比更攀升至33.56％，等於騰勢每進帳3元，就有約1元來自毛孩生意。

就在上櫃倒數之際，騰勢27日揮軍台北南港展覽館，旗下毛孩時代第6度參加台北國際寵物用品博覽會，除了推出針對小型犬貓設計的迷你版高濃度魚油，也首度展出呼吸道保健粉，繼續開拓犬貓不同的健康需求。

大樹、丁丁藥局入股 騰勢明年擬啟動併購

從電商起家的張智翔，如今已將旗下保健品牌打進大樹藥局、康是美、屈臣氏等實體通路，更吸引大樹藥局、丁丁藥局、富邦金創投及台隆集團等股東入列，集結藥局、零售及金融業資源。

騰勢自2022年起已累計開發134項人用與寵物相關新品，去年全年營收達8.6億元，今年前3季合併營收6.72億元，年增10.5％，營業利益8,900萬元，每股盈餘（EPS）3.35元，12月1日將成為櫃買中心第900家上櫃公司。

昔日發不出員工薪水，如今即將走進資本市場，張智翔的下一步是透過併購擴大經營規模。他透露，最快明年會啟動水平併購，鎖定國內外品牌，並深化東北亞及東南亞布局，目標是打造一家橫跨亞洲的消費品集團。