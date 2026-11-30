寵物商機從飼料、零食一路燒進生技業！聯電榮譽副董事長宣明智的女兒宣昶聿找來兄長宣昶有，將家族長年投入的外泌體技術做成犬貓保健食品；生技廠共信將人體抗癌技術用於犬癌治療，藥證到手前，搶先與全台逾120家動物醫院簽署合作意向書；連泰福旗下生物藥開發製造事業，也首度跨足動物用藥，搶攻寵物醫療商機。

宣家愛犬成癡，宣明智在新竹家中收藏價值不菲的清朝10犬圖，連流浪犬都當成寶貝照顧。鮮少在鎂光燈前亮相的宣昶聿，過去生活重心放在養育一雙兒女、照顧愛犬，她沒有追隨父親投入半導體產業，反而在去年成立宣泌寵物，做起外泌體生意。

宣昶聿（左）聯手父親宣明智（右）、兄長宣昶有（中），2025年成立宣泌寵物並投入寵物市場。（宣昶聿、宣捷提供）

首款產品遭打槍 宣家鐵三角磨出「神奇粉」

宣昶聿的創業契機，源自一場朋友聚會。當時她結識台灣寵物公會理事曹展誌，宣捷早已握有外泌體技術，並與獸醫院合作，曹展誌卻看上另一門生意：將外泌體做成犬貓每天都能吃的保健食品。

宣昶聿找兄長宣昶有合作，動用宣捷研發團隊，2個月後做出外觀看似肉乾的產品，卻被曹展誌當場打槍：「適口性不好，誰要吃？」宣昶聿再花18個月，歷經5次反覆調整配方並找犬貓試吃，終於開發出可直接拌入飼料的外泌體保健粉。

這款在國內冠軍犬飼主圈被稱為「神奇粉」的保健食品，串起宣家3家企業的生意。宣明智轉投資的源興居生技供應台灣第一牛「源興牛」的臍帶原料，宣昶有掌舵的宣捷負責製造外泌體，宣昶聿則透過宣泌開拓市場，讓家族生技事業從醫療、美妝延伸至犬貓日常保健。

從人類抗癌到搶救病犬，林懋元將共信多年新藥研發成果轉化為寵物醫療新商機，下一步瞄準海外市場。（共信提供）

人體抗癌技術救病犬 共信提前卡位120家動物醫院

另一頭，共信總經理林懋元已將生意做到犬癌治療市場。共信研發多年的抗癌新藥PTS302，針對中央型肺癌嚴重氣道阻塞，已取得中國一類新藥藥證，如今同一項核心技術也用於動物醫療。

共信日前接獲農業部動物用藥許可證領取通知，旗下犬癌新藥「思沛康」取得上市許可，主攻犬隻惡性黑色素瘤。這類腫瘤好發於口腔、趾端等部位，若採取大範圍手術切除，可能影響器官及肢體功能。共信開發的療法能將藥物直接注射至腫瘤內，使局部腫瘤組織壞死，為病犬提供另一種治療選擇。

林懋元早在藥證到手前就布局銷售通路，全台已有逾120家動物醫院簽署合作意向書。共信接下來將攜手醫療及獸醫專業團體，推動獸醫師教育訓練，讓新藥從研發成果走向實際銷售。

共信還計畫投入3,000萬元，力拚2028年底前完成犬隻肺癌、肝癌及神經腱鞘瘤等3項擴大適應症開發。就在犬癌藥證領取通知到手當天，共信也宣布神經腱鞘瘤治療相關技術通過日本專利審查，海外則規劃向美國食品藥物管理局（FDA）申請動物新藥有條件核准，尋求授權及商業合作機會。

宋豪麟（右）找來盛保熙（左）當盟友，串聯美台製藥資源，搶攻全球寵物新藥市場。（寶泰生醫提供）

寶泰找泰福當盟友 聯手美台製藥資源攻全球市場

寵物醫療商機還讓2家生技台廠走到一起。10月5日，寶泰生醫宣布與泰福旗下Bora Biologics建立長期合作關係，由寶泰董事長宋豪麟與泰福董事長盛保熙簽署合作協議，這也是Bora Biologics首度將生物藥開發製造平台延伸至動物用藥領域。

寶泰看準寵物高齡化帶來的醫療需求，鎖定癌症、心臟病及自體免疫疾病等領域開發新藥。由於全球獲准上市的犬貓抗體藥物仍相當有限，寶泰要借重Bora Biologics在美國及台灣的研發製造資源，建立未來量產所需的技術及製程。

雙方首波合作將推進至少3項抗體藥物開發計畫，包括2項單株抗體及1項雙特異性抗體。寶泰研發長俸清珠指出，藉此建立符合國際法規的研發數據及量產製程，爭取與國際動物藥廠洽談授權及共同開發的機會，將台灣研發的寵物新藥推向全球市場。